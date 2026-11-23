ПО «Система управления СХД SpaceSAN» успешно прошло тестирования на совместимость с системой управления виртуализацией zVirt российского разработчика Orion soft. Внедрение совместимых продуктов позволит заказчикам эффективно размещать бизнес-критичные нагрузки, включая базы данных и корпоративные приложения. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

Совместимость решений позволяет построить технологически независимую комплексную инфраструктуру для централизованного хранения виртуальных машин, эффективного использования дискового пространства, гибкого распределения и масштабирования ресурсов хранения.

SpaceSAN позволяет организовать единое хранилище для нескольких серверов виртуализации zVirt. Общее хранилище создает необходимую основу для использования механизмов миграции виртуальных машин между узлами кластера и повышения доступности виртуальной инфраструктуры. Устойчивость к отказам повышается также за счет возможности проектировать инфраструктуру с резервированием компонентов и путей доступа к данным, которая появляется благодаря поддержке многоканальных подключений к системам хранения и двухконтроллерных конфигураций.

Поддержка высокоскоростных интерфейсов Fibre Channel и iSCSI обеспечивает возможность организации эффективного обмена данными между СХД и серверами виртуализации zVirt. Технология ZFS при этом обеспечивает контроль целостности данных, управление дисковыми пулами и создание снапшотов. Механизмы файловой системы позволяют повысить надёжность хранения виртуальных дисков, а снимки состояния томов могут использоваться для дополнительной защиты данных и ускорения восстановления после ошибочных изменений.

SpaceSAN также поддерживает встроенное сжатие данных с использованием алгоритма LZ4, который позволяет сокращать объём физического пространства, занимаемого виртуальными машинами, без необходимости изменения их конфигурации.

«Совместное использование решений позволит создавать централизованную инфраструктуру виртуализации, в которой платформа zVirt обеспечивает управление вычислительными ресурсами и виртуальными машинами, а SpaceSAN отвечает за хранение данных, их целостность и эффективное использование дисковых ресурсов. При совместном использовании решений компании получают возможность подбирать и гибко расширять ёмкость хранения с учётом роста виртуальной инфраструктуры, сократить расход дискового пространства при хранении виртуальных машин и оптимизировать затраты на инфраструктуру», — сказала Ирина Кальчева, альянс-менеджер Orion soft.