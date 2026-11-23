МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию «Иртея» в поселке Радуга, самом западном населенном пункте Ставрополья. Улучшение сигнала смогут почувствовать полторы тысячи местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После проведенных инженерами МТС работ по запуску «Иртеи» покрытие LTE вышло за пределы населенного пункта и теперь мобильный интернет работает на окрестных полях одноименного хозяйства «Радуга». Это позволит местным жителям, многие из которых трудятся на этих землях, быть на связи с родными и близкими во время сева и уборки урожая. Также новое покрытие подготовило почву для возможного внедрения технологий интернета вещей на полях: умных датчиков, видеокамер с удаленным доступом и других решений.

«”Радуга” – одно из сильнейших сельхозпредприятий края, которое самостоятельно развивает свой поселок: общественный пространства, культуру, инфраструктуру. Мы будем рады, если наши технологии пригодятся таким деятельным людям для дальнейшего улучшения своего быта и экономики», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.