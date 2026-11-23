Компания «Тексел» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыла в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» лабораторию для студентов ИТ-направлений. Здесь учащиеся на практике осваивают востребованные навыки — от 3D-сканирования до создания цифровых аватаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина город планомерно развивает кадровый потенциал столицы в сфере промышленности. Совместные лаборатории и проектная практика позволяют студентам с первых курсов осваивать реальные навыки, востребованные в цифровой экономике. Такой подход формирует пул специалистов, готовых сразу включаться в индустриальные задачи. Партнерство строится вокруг инновационных направлений: компьютерного зрения, искусственного интеллекта и 3D-сканирования», — отметил Максим Ликсутов.

Колледж и компания совместно занимаются подготовкой кадров для быстроразвивающихся отраслей. Сегодня практику на производстве проходят 39 студентов. В составе команд они работают над реальными проектами, в том числе осваивают языки программирования и ИИ-инструменты, учатся писать код, разрабатывают веб-сервисы и др.

«Сотрудничество колледжа с профильными компаниями дает студентам доступ к реальным производственным задачам и передовым технологиям. Ребята непосредственно включаются в живые процессы разработки и видят, как их навыки применяются в реальном бизнесе», — сказал заместитель директора колледжа «Царицыно» Николай Сутормин.