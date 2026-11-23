«К2Тех» интегрировала ИИ-агента на базе SamurAI Platform от AIDA tech с используемой в компании CRM на базе платформы BPMSoft. Теперь сотрудники могут вносить данные и получать информацию из CRM с помощью голосовых и текстовых сообщений в корпоративном мессенджере Talks (eXpress) не переходя в интерфейс системы. Об этом CNews сообщил представитель «К2Тех».

Решение поддерживает два основных сценария. После встречи сотрудник может надиктовать или написать агенту итоги переговоров и договоренности с клиентом — цифровой помощник внесет информацию в CRM. Если необходимо уточнить сведения, достаточно задать вопрос в свободной форме: агент самостоятельно найдет данные в системе и вернет ответ. Действия выполняются в рамках прав доступа сотрудника, а результат проверяет человек. Благодаря ИИ-агенту время на внесение данных и поиск информации сократилось на 51%, что высвобождает у команды более 40 часов в месяц.

«CRM-система на базе BPMSoft — общая рабочая среда для наших команд маркетинга и продаж. На рынке B2B между первым контактом и контрактом могут пройти месяцы, а количество касаний с разными экспертами внутри клиента исчисляться десятками. Важно, чтобы команда обладала полной и актуальной информацией о том, на каком этапе находятся переговоры и на сколько успешны наши активности, — сказал Виктор Смирнов, руководитель практики ИИ в «К2Тех». — Сейчас число активных пользователей CRM-агента достигло 120 человек. Для нас это показатель того, что агент стал рабочим инструментом, а не остался технологическим экспериментом».

Интеграция стала частью развития единой корпоративной ИИ-платформы «К2Тех», базирующейся на SamurAI Platform. За первые три месяца количество различных ИИ-агентов, действующих в ее контуре превысило 360 штук, а активными пользователями являются более 600 человек. На первом этапе компания сосредоточилась на задачах подразделений продаж и управления проектами. Следующим приоритетом стали маркетинг, производство и другие департаменты.