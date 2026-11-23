ИИ-решение «Сбер2В», внедренное в бизнес-процессы контакт-центра «Балтийского лизинга», помогло обновить более 40% действующих скриптов для общения с клиентами и повысило показатель успешности сделок с «первого касания» на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

«Балтийский лизинг» — одна из лизинговых компаний России, которая обрабатывает более 25 тыс. телефонных разговоров в месяц. Исходящие звонки с предложением финансовых услуг составляют более 50% диалогов. Средняя длительность разговора превышает две с половиной минуты. Прослушать такой объем аудиозаписей и оценить качество предложений невозможно, а точечная обработка разговоров не позволяет получить полную картину взаимодействия с клиентами.

Компании требовался инструмент для объективной и комплексной оценки коммуникаций на основе искусственного интеллекта, способного анализировать контекст разговора.

Речевая аналитика, разработанная «Сбер2В» ИИ, — это решение, которое позволяет отобрать необходимые телефонные разговоры по заданным фильтрам, прослушать до 100% нужных диалогов, проанализировать их и оценить, насколько общение с клиентами соответствует принятым стандартам.

«Внедрение Речевой аналитики «Сбер2В» позволяет сделать общение сотрудников с клиентами прозрачным, увидеть объективную картину по всему потоку обращений и выявить сильные и слабые стороны в работе персонала. Это неизменно повышает качество клиентского сервиса и, как следствие, эффективность всего бизнеса», — отметил Виктор Яковлев, лидер направления «Сбер2В» ИИ.

Первым подразделением «Балтийского лизинга», в котором начали использовать сервис речевой аналитики «Сбер2В», стал контакт-центр компании. Четко описанные процессы и типовые операции позволили успешно внедрить решение и оценить его эффективность.

«Инструменты на базе искусственного интеллекта помогают наращивать объем операций и усиливают нашу команду. Проект находится на стадии интеграции в бизнес-процессы «Балтийского лизинга». Пока мы можем сделать выводы только по использованию сервиса Речевой аналитики в процессах контакт-центра, но мы уже видим значительные результаты в автоматизации анализа диалогов с клиентами. Теперь мы еще эффективнее выявляем самые успешные практики и применяем их для обучения сотрудников. Мы можем отметить увеличение охвата проверяемых диалогов с 4–5% до 100% целевых звонков. Как следствие, мы получаем расширенную выборку данных и определяем точки роста в наших коммуникациях. Для нас важно не только наращивать объемы нового бизнеса, но и сохранять высокий уровень качества при взаимодействии с каждым клиентом. При этом профессиональная экспертиза, контроль и ответственность за итоговое решение все равно остаются за специалистами», — сказала Ольга Миюсова, операционный директор компании «Балтийский лизинг».

Речевая аналитика позволяет оценивать звонки по разным показателям, выявлять диалоги с пониженным качеством взаимодействия, разбирать недочеты и разрабатывать рекомендации как по конкретному разговору, так и для определенного менеджера или целого подразделения. Анализ успешных звонков позволяет оперативно вносить изменения в скрипты для коммуникации с учетом актуальных потребностей большинства клиентов.