«ААМ Системз» выпустила новую версию программного комплекса PassOffice 1.11
Компания «ААМ Системз» сообщила о выпуске новой версии программного комплекса PassOffice 1.11, предназначенного для автоматизации процессов оформления заявок и управления доступом посетителей на объектах различного назначения.
Новая версия продолжает развитие функциональности PassOffice с учётом актуальных задач организаций, которым важно обеспечить удобное взаимодействие сотрудников и посетителей, повысить эффективность административных процессов и совершенствовать управление доступом.
Одним из нововведений стала поддержка чат-ботов в мессенджере МАКС. Это расширяет возможности взаимодействия пользователей с системой и открывает новые сценарии работы.
В PassOffice 1.11 также реализованы: расширенные возможности работы с отчётами; квотирование операций по заданным правилам; новые опции безопасности; усовершенствованная работа с заявками; дополненные возможности администрирования.
Выпуск PassOffice 1.11 отражает подход компании к развитию собственных программных решений: постоянное совершенствование функциональности, расширение возможностей интеграции и адаптация к меняющимся требованиям заказчиков.