«ВКонтакте» дополнила открытую игровую платформу * для сторонних разработчиков собственными мини-играми. За три месяца команда выпустила шесть проектов — от ситуативных игр по мотивам актуальных событий до совместных проектов с брендами. Первая игра за три дня привлекла 5 млн игроков «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Об этом CNews сообщили представители VK.

Собственные мини-игры позволят социальной сети привлекать новую аудиторию, повышать вовлеченность пользователей и расширять возможности коммерческого сотрудничества с партнёрами. Команда продолжает развивать инфраструктуру и каталог игр сторонних разработчиков.

Первая игра за 72 часа привлекла 2,6 млн игроков «ВКонтакте» — 85% из них впервые играли в соцсети. В «Одноклассниках» за тот же период игра привлекла 2,4 млн пользователей. Социальные механики, приглашение друзей и возможность делиться результатами способствуют увеличению времени, которое пользователи проводят в социальных сетях.

Среди партнеров первых игровых спецпроектов — телеканал «Суббота!» и ритейлер «Лента». Игра, созданная совместно с телеканалом для поддержки запуска нового сезона сериала, за две недели привлекла 500 тыс. участников. В проекте с «Лентой» тестировали игровые механики для продвижения сезонной категории товаров в гипермаркетах. Игра собрала более 1 млн запусков. Пользователи получали промокоды на скидку, самый популярный из которых использовали 3 900 раз. Конверсия в покупку составила 15,6%.

Мини-игры позволяют брендам вовлекать аудиторию во взаимодействие с продуктами через игровые задания, соревнования, розыгрыши призов и брендированные игровые объекты. Ссылки и промокоды помогают направлять пользователей к товарам и сервисам партнеров, а QR-коды — связывать игровые механики с покупками и другими действиями в офлайне.

«Команда собрала библиотеку готовых игровых компонентов — лидербордов, приглашений друзей, механик шаринга и наград. Это позволяет использовать уже разработанные элементы в новых проектах. Внутренние ИИ-инструменты помогают быстро создавать прототипы, которые затем дорабатывают и проверяют команды разработки и дизайна. Так, на создание игры может уходить до пяти дней. Этот подход позволяет тестировать новые механики и оперативно запускать проекты, связанные с актуальными событиями и задачами партнёров», — сказал руководитель игровой платформы «ВКонтакте» Геворг Овсепян.

«Для "Ленты“ геймификация — это эффективный инструмент коммуникации с покупателями, который позволяет выходить за рамки привычных рекламных форматов и создавать дополнительный интерес к продуктам и бренду. Мы видим большой потенциал в развитии таких проектов. При этом для нас важно, чтобы за игровым опытом стояла измеримая бизнес-эффективность», — сказала София Берг, менеджер по цифровому маркетингу сети «Лента».

* VK Mini Apps — открытая платформа мини-приложений и игр на площадках VK, включая социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Ее ежемесячная аудитория составляет 48 млн пользователей, более 45 тыс. разработчиков создали собственные игры и мини-приложения.