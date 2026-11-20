Компания «Даком М» (бренд Space) выпустила Space VDI 6.3.0. В новой версии TLS-сертификаты можно обновлять централизованно в кластере, а специалисты техподдержки могут подключаться к сессии пользователя. Об этом CNews сообщил представитель «Даком М».

В Space VDI 6.3.0 предусмотрена доступность платформы при смене ролей основного и резервного контроллеров SpaceVM (Master–Slave). Подключение к сессии пользователя для технической поддержки реализовано в Space Client 3.8.3 для Linux.

В Space Dispatcher добавлено централизованное управление TLS-сертификатами в кластере через веб-интерфейс. Также оптимизирована работа с SSL-сертификатами.

Вместе с релизом опубликованы две статьи в формате «лучшие практики» по построению доменной инфраструктуры и настройке аутентификации виртуальных машин с Astra Linux SE в Active Directory. Первая описывает создание Active Directory с двухуровневой иерархией PKI, вторая — подготовку виртуальных машин с Astra Linux SE 1.8.4 и 1.8.6 ко входу в Active Directory по JaCarta.

Из веб-интерфейса Space Dispatcher теперь можно перезапускать основные службы физических машин с использованием Space Agent PC.

«Новые возможности Space VDI 6.3.0 помогают сократить время на решение повседневных эксплуатационных задач. Централизованное управление сертификатами упрощает их обновление сразу в кластере, подключение к пользовательской сессии позволяет техническим специалистам быстрее разбираться с проблемами непосредственно на рабочем месте, а перезапуск служб физических машин из веб-интерфейса избавляет от необходимости выполнять эти операции отдельно на каждой машине. В совокупности это снижает трудозатраты ИТ-служб и ускоряет обслуживание инфраструктуры виртуальных рабочих мест», — отметил Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

В состав релиза вошли Space Dispatcher 6.3.0, Space Client 3.8.3 для Linux и Space Agent VDI 2.8.0-190. В веб-интерфейсе Space Dispatcher статус репликации теперь отображается в окне с информацией о контроллере, а версии установленных компонентов Space Agent VDI — в окнах подробного просмотра виртуальных и физических машин. Space Agent VDI доступен на Astra Linux SE 1.8.6; его также можно устанавливать с локального сервера.

Перед запуском расширения пула теперь проверяется доступность шаблона. Для пулов, виртуальных и физических машин, использующих протокол GLINT, добавлен выбор HID-драйвера: DRIVER или XTest. Модернизирована синхронизация открытых портов на шлюзе и их отображение в веб-интерфейсе. Из веб-интерфейса убрана возможность ручного назначения адресов подключения по протоколам к виртуальным машинам. Доступ к встроенной учётной записи администратора теперь можно восстановить через терминал.

В Space Client 3.8.3 для Linux обновлены компоненты локального сервера обновлений и добавлен механизм уведомлений о релизах Space Client Live (PXE). В Space Agent VDI 2.8.0.190 добавлена валидация подключения компонента space-agent-pc. В лог-файле glint-server теперь фиксируется событие подключения модератора. Обновлены версии компонентов glint launcher, glint-server и space-agent-pc.

Порядок обновления Space Dispatcher до версии 6.3.0 зависит от используемой платформы. Перед построением инфраструктуры и проведением обновления необходимо ознакомиться со статьёй «Особенности обновления Space Disp».