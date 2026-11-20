В Петропавловске-Камчатском новоселы получили возможность пользоваться качественной мобильной связью. Инженеры «МегаФона» усилили телеком-инфраструктуру в строящемся жилом комплексе «Северный». Абоненты смогут выходить в интернет на средней скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Это новый жилой микрорайон с развитой инфраструктурой рядом с ключевыми городскими автодорогами. Он рассчитан на проживание почти 5 тыс. человек, в перспективе здесь появится детский сад, школа, спортивный комплекс и медцентр. Расширение сети специалисты «МегаФона» провели с учетом будущей нагрузки.

Абоненты оператора смогут комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами. Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает стабильную голосовую связь и мобильный интернет внутри помещений, а также высокую скорость передачи данных и достаточную емкость сети. Пользователи могут общаться в мессенджерах, делать заказы на маркетплейсах и смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах. Помимо этого, им доступна связь по технологии VoLTE, когда голосовое общение проходит в сети четвертого поколения. Это дает высокое качество звука и возможность выходить в интернет во время разговора.

«Петропавловск-Камчатский продолжает застраиваться. Доступная и качественная мобильная связь одно из важных условий для нового жилья. Мы усилили телеком-инфраструктуру в этом районе города, чтобы новоселы могли с комфортом пользоваться 4G сразу после переезда», — отметила Мария Евстифеева, директор «МегаФона» в Камчатском крае.