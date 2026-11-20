Неплатежи со стороны контрагентов остаются одним из главных ограничений для российского бизнеса. По итогам III квартала 2026 г. на них указали 36% компаний, участвовавших в мониторинге Российского союза промышленников и предпринимателей. Оценить возможные риски при работе с контрагентом юристам и предпринимателям помогают сведения о его финансовом положении, судебных спорах и исполнительных производствах. Теперь такие данные можно получить прямо при решении юридической задачи с помощью «Нейроюриста», ИИ-ассистента «Яндекса» для юридических вопросов. Он сам определяет, какая информация о компании нужна, запрашивает ее через API «Контур.Фокуса» и учитывает при подготовке ответа. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Использование функциональности «Контур.Фокуса» позволяет учитывать сведения о контрагентах на разных этапах работы с договорами: при проверке потенциального партнера, согласовании условий сделки, анализе полномочий подписанта и подготовке к взысканию задолженности. Пользователю не нужно отдельно открывать «Контур.Фокус», искать информацию и переносить ее в диалог с «Нейроюристом».

Например, перед заключением договора подряда бухгалтерия может попросить «Нейроюриста» подготовить досье должной осмотрительности на исполнителя. ИИ-ассистент запросит доступные сведения о дате регистрации компании, руководителе, массовости адреса, среднесписочной численности, выручке, уплаченных налогах и приостановлении операций по счетам. На основе этих данных он поможет выделить обстоятельства, которые требуют дополнительной проверки, и проанализировать возможные налоговые риски сотрудничества.

Другая задача — проверить полномочия человека, который подписывает договор. Например, если документ от имени контрагента подписал генеральный директор, «Нейроюрист» может обратиться к сведениям ЕГРЮЛ и проверить, вправе ли этот человек действовать без доверенности, с какой даты он занимает должность и есть ли информация о дисквалификации или недостоверности сведений о руководителе, если в ЕГРЮЛ содержится информация о лице, имеющем право действовать без доверенности. Это поможет обратить внимание на возможные проблемы с полномочиями подписанта до заключения сделки.

Данные о компании важны и при крупных покупках. Например, если бизнес приобретает оборудование за 40 млн руб., «Нейроюрист» может запросить сведения о банкротстве продавца за последние три года, судебных делах и сообщениях кредиторов о намерении обратиться в суд. Ассистент учтет эту информацию при анализе обстоятельств сделки и поможет юристу определить, какие риски нужно дополнительно оценить, в том числе с точки зрения возможного оспаривания сделки при банкротстве.

Интеграция также пригодится, если контрагент не исполняет обязательства по договору. Перед обращением в суд юрист может попросить «Нейроюриста» проверить исполнительные производства должника, суммы требований иски других кредиторов, а также изменения в составе участников, уставном капитале и структуре компании. Полученные сведения помогут разобраться в ситуации и подготовить аргументы для обращения в суд.

«В небольших компаниях юридическими вопросами часто занимается один специалист, и на отдельную проверку контрагентов у него не всегда хватает времени, хотя это важная часть работы. Теперь «Нейроюрист» сам понимает, когда для ответа нужны сведения о компании, и учитывает их. Юристу не нужно отдельно запускать проверку и переносить ее результаты в чат», — сказала Лидия Попело, руководитель продукта «Нейроюрист» в «Яндексе».

«Контур.Фокус» предоставляет «Нейроюристу» сведения из доступных источников о компаниях и предпринимателях. В зависимости от запроса и наличия информации это могут быть регистрационные и финансовые данные, сведения о руководителях и учредителях, налоговой задолженности, банкротстве, исполнительных производствах, судебных делах, закупках и другие сведения.

«Нейроюрист» не выносит самостоятельного заключения о надежности контрагента и не принимает решение о возможности заключения сделки. Он анализирует полученные сведения применительно к конкретной юридической задаче и помогает специалисту обратить внимание на значимые обстоятельства. Полученные данные носят справочный характер, поэтому при принятии решений их следует рассматривать в совокупности с другими обстоятельствами

Чтобы воспользоваться интеграцией, достаточно описать юридическую задачу в чате «Нейроюриста» и указать контрагента, например попросить проверить поставщика перед заключением договора. Если для ответа понадобятся дополнительные сведения о компании, «Нейроюрист» сам запросит их в «Контур.Фокусе». Отдельно подключать интеграцию или оформлять подписку на «Контур.Фокус» не нужно.

Функция доступна пользователям «Нейроюриста» в любой подписке, в том числе в бесплатном доступе, в пределах установленных лимитов.

Информация предоставляется с использованием программы для ЭВМ «Контур.Фокус» из открытых источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Информация, содержащаяся в результатах проверки (в том числе в виде отчета), не является достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должна рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. «Яндекс» и лицензиар «Контур.Фокуса» не несут ответственности за полноту и достоверность информации в источниках.