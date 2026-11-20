МТС установила новое телеком-оборудование LTE в микрорайоне, который строится для сотрудников Иркутского завода полимеров в Усть-Куте. Это первый новый микрорайон города, построенный со времен СССР, он рассчитан на проживание 3000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое оборудование обеспечило качественную связь на всей территории микрорайона. Помимо жилых домов, покрытие LTE охватывает и объекты социальной инфраструктуры, которые возводятся вместе с кварталами – школу, детские сады, спортивный комплекс и досуговый центр, а также коммерческие помещения на первых этажах, где откроются магазины, кафе и парикмахерские. Уверенный сигнал получили и строители, работающие на площадке.

«Усть-Кут – один из ключевых промышленных центров Приангарья, и новый микрорайон для сотрудников Иркутского завода станет знаковым проектом для города и региона в целом. Пока строители возводят дома и социальную инфраструктуру, мы разворачиваем сеть, чтобы к моменту заселения связь LTE уже работала. Первые жители, которые получат ключи уже до конца года, с первого дня смогут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы и общения, при этом наша сеть готова к растущей нагрузке», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.