Компания МТС сообщает о масштабной модернизации фиксированной сети в Тамбове. Обновление магистральной инфраструктуры с использованием российского телеком-оборудования позволило максимально расширить пропускную способность сети. В течение года 100% абонентских каналов МТС в многоквартирных домах города получат гигабитные скорости. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе реконструкции специалисты МТС заменили устаревшее иностранное коммутационное оборудование на современное отечественное, что позволило увеличить пропускную способность магистральных каналов, разгрузить существующую инфраструктуру и повысить качество проводного интернета и цифрового телевидения. На текущий момент на новые сетевые узлы уже переведено более 90% абонентской базы МТС в Тамбове. Переключение оставшихся пользователей пройдет поэтапно. Процесс перевода полностью автоматизирован и пройдет бесшовно.

«Внедренное российское оборудование отличается высокой надежностью, а в рамках проекта реализована схема резервирования ключевых узлов связи. Это гарантирует бесперебойную работу интернета и телевидения для тамбовчан даже в случае нештатных ситуаций на отдельных участках сети. Переход на отечественные решения позволил нам не только внести свой вклад в задачу импортозамещения, но и качественно улучшить клиентский опыт. Мы видим рост потребления «тяжелого» контента, онлайн-игр и стриминговых сервисов. Обновленная сеть полностью готова к удовлетворению этих запросов, обеспечивая абонентов стабильным и быстрым интернетом круглосуточно», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

В 2026 г. МТС расширила гигабитную сеть в Тамбове, в том числе для жителей микрорайона Олимпийский и ЖК «Вернадский». Сегодня скоростями проводного интернета в 10 раз быстрее обычных могут пользоваться более 35 тыс. тамбовчан.