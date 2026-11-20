«Магнит» и «Яндекс» договорились о развитии партнерства в сфере эксплуатации грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств. Сотрудничество предусматривает несколько направлений, в том числе возможность приобретения у «Яндекса» автономных тягачей для перевозок товаров между распределительными центрами. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Количество автономных рейсов и потребность в автономных грузовиках будут определены в зависимости от наличия нормативно-правовой базы, экономической эффективности и других факторов. Сейчас ритейлер оценивает потенциал ежемесячных беспилотных магистральных грузоперевозок до 2 тыс. рейсов в 2028-2030 гг.

Помимо покупки новых роботраков, рассматривается возможность переоборудования совместимых с технологиями «Яндекса» тягачей из действующего автопарка «Магнита». Для этого «Яндекс» может установить на машины комплект датчиков и другое оборудование, необходимое для автономного движения, а также подключить свою технологию управления по подписке.

«Магнит» станет одним из первых пользователей технологии автономного управления по подписке. Новая модель, которую планирует запустить «Яндекс», предусматривает, что заказчик будет использовать тягачи с установленным оборудованием для автономного движения, а применение технологии управления оплачивать отдельно. «Яндекс» рассматривает два варианта тарификации: за каждый километр автономного движения или за время использования технологии. Модель оплаты будет зависеть от задач заказчика.

«Магнит» и «Яндекс» также проработают возможность масштабирования пилотного проекта магистральной доставки до режима автономной постановки роботраков на загрузку и разгрузку в распределительных центрах и в перспективе – возможность внедрения высокоавтоматизированного транспорта для городской доставки «последней мили».

Сотрудничество с «Яндексом» началось в 2025 г. с запуска первого маршрута по перевозке грузов ритейлера автономным транспортом. За полтора года география совместного проекта значительно расширилась, маршруты стали длиннее: совокупный пробег превысил 300 тыс. км.

Всего к настоящему времени «Магнит» вместе с партнерами выполнил 3 тыс. рейсов автономным транспортом, пробег составил почти 1,5 млн км, а объем перевезенных грузов – около 58 тыс. тонн.

Технология автономных грузоперевозок позволяет повысить эффективность логистики, прежде всего, за счет увеличения суточного пробега и оборачиваемости автопарка. Использование автономных грузовиков исключает ограничения по режиму труда и отдыха, повышает безопасность перевозок и снижает аварийность по причине человеческого фактора. В перспективе при масштабном внедрении эта технология будет способствовать снижению конечной стоимости продуктов на полке за счет сокращения логистических затрат.