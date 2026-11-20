ГК «Корус Консалтинг» выпустила модуль «Отсутствия», дополняющий функциональность HRM-платформы K-Team на базе «Битрикс24». Решение помогает компаниям планировать отпуска с учетом доступности сотрудников, заранее выявлять пересечения и снижать риски, связанные с нехваткой персонала в критические периоды. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Модуль позволяет автоматизировать полный цикл работы с отсутствиями сотрудников от сбора пожеланий до утвержденного графика, и позволяет перенести рабочие процессы, связанные с оформлением отсутствий, из таблиц в единую корпоративную платформу.

K-Team HRM – готовая HRM-платформа для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя модули для совместной работы, развития талантов, внутренних коммуникаций, информирования и повышения вовлеченности персонала.

Работа с планированием и оформлением отсутствий во многих компаниях до сих пор ведется в нескольких разрозненных инструментах: график отпусков собирают в таблицах, остатки отпуска вручную переносят из «1С:ЗУП», а пересечения становятся заметными уже по факту. Модуль «Отсутствия» K-Team HRM позволяет работать с оформлением отсутствий сотрудников на портал. Благодаря интеграции с «1С:ЗУП» на портале доступны данные об организационной структуре, нормах и остатках отпусков, а также информация о фактических отсутствиях, включая больничные и командировки – без ручного переноса и риска ошибок.

Годовое планирование организовано как единый процесс с последовательными этапами: сбор пожеланий сотрудников, согласование руководителями, проверка со стороны HR и утверждение графика. Сотрудник получает задание и выбирает даты в календаре, руководитель согласует планы подразделения в одном списке, в том числе и нескольких департаментов сразу, HR управляет сроками каждого этапа и видит прогресс по подразделениям, а утверждающий публикует итоговый график в один клик.

Задания и уведомления о необходимости запланировать отпуск отправляются автоматически в системе и по электронной почте. Для каждого этапа есть свой срок, система напоминает о нем и сообщает HR, если сотрудник не выполнил задачу вовремя. Если сотрудник не внес даты вовремя, планирование переходит под ответственность руководителя, и процесс не останавливается.

Новый модуль K-Team HRM позволяет видеть планируемые и фактические отсутствия сотрудников в едином календаре. Тепловая карта показывает долю отсутствующих по дням и помогает руководителям заранее выявлять периоды, когда значительная часть команды может оказаться недоступна. При планировании отпусков система также подсказывает пересечения с коллегами, позволяя учитывать интересы сотрудников и потребности бизнеса еще до утверждения графика.

Модуль автоматизирует и повседневную работу с отпусками: оформление заявок вне графика, отпусков без сохранения заработной платы, переносы и подтверждение дат. Заявление по шаблону компании формируется автоматически, а дни рассчитываются по производственному календарю сотрудника, включая региональные праздники.

Таким образом, HR перестает собирать данные вручную и получает готовые отчеты, руководитель видит загрузку команды и согласует планы, а сотрудник оформляет отпуск в несколько кликов и всегда видит статус своей заявки в единой корпоративной системе.

«Планирование отпусков – это не только кадровая задача, но и вопрос эффективности бизнеса. Когда руководитель не видит, сколько сотрудников будут отсутствовать в определенный период, компания рискует столкнуться с нехваткой ресурсов, перегрузкой команды и дополнительными затратами. Мы разработали модуль, который позволяет заранее видеть такие риски и управлять ими. При этом HR избавляется от значительной части ручной работы, а сотрудники получают удобный сервис для планирования и оформления отпусков. В результате компания переходит от разрозненных таблиц и согласований к прозрачному и управляемому процессу», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».