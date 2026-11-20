Компания «К2Тех» разработала «K2 Дизайнер ER-диаграмм» — модуль для визуального проектирования и анализа структуры данных в AI-driven low-code платформе BPMSoft. Решение позволяет наглядно отображать взаимосвязи между объектами системы и проектировать модели данных непосредственно в системе. Об этом CNews сообщил представитель «К2Тех».

ER-диаграммы позволяют аналитикам, архитекторам и разработчикам наглядно представить структуру данных корпоративной системы: увидеть, какие объекты связаны между собой и как изменения одного элемента могут повлиять на другие. С помощью модуля «K2 Дизайнер ER-диаграмм» специалисты могут создавать диаграммы на основе существующих объектов BPMSoft, добавлять новые элементы и настраивать связи между ними. Это позволяет прорабатывать архитектуру данных, согласовывать ее с участниками проекта и выявлять возможные ошибки на этапе проектирования.

«При развитии корпоративных систем важно учитывать не только текущие задачи бизнеса, но и то, как новые функции будут взаимодействовать с уже существующими. Чем сложнее система, тем выше цена ошибки при проектировании. Модуль «K2 Дизайнер ER-диаграмм» помогает командам наглядно представлять архитектуру данных и учитывать взаимосвязи между объектами при внесении изменений, а также закладывать необходимую объектную модель для построения дашбордов», — отметила Анна Бобылева, заместитель руководителя направления автоматизации ИТ и бизнес-процессов «К2Тех».

Решение поддерживает сохранение моделей в BPMSoft, а также экспорт и импорт диаграмм в формате JSON. Это позволяет возвращаться к проектированию и использовать подготовленные модели в дальнейшей работе. «K2 Дизайнер ER-диаграмм» размещен в магазине приложений BPMSoft, доступен для Windows и Linux с поддержкой СУБД PostgreSQL и Microsoft SQL Server.