Репозиторий analytics-skills опубликован в открытый доступ как часть платформы и практики Ensi. По предварительным оценкам, на новом проекте это дает прирост эффективности аналитики на 30–50%. Об этом CNews сообщили представители Ensi.

Традиционно в проектах аналитические артефакты пишутся вручную и с разным качеством. Структура документов разнится от функции к функии, контекст платформы каждый раз восстанавливается заново, а связь «бизнес-требование → архитектурное решение → функциональное требование → тест-кейс» держится в голове аналитика, а не в документах. В результате качество зависит от конкретного исполнителя, а онбординг новых людей и передача функций в разработку и QA требуют дополнительных итераций уточнений.

Репозиторий превращает несколько строк описания задачи в комплект согласованных документов по алгоритму BRD → ADR → FR → Test Cases.

Это решается с помощью единого источника знаний о платформе, жестким шаблоном на каждый артефакт и процедурой версий и согласований.

Ключевая особенность подхода — человек остается в контуре принятия решений: агент готовит артефакт, аналитик его валидирует и согласует, и только после этого конвейер идет дальше.