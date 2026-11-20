Группа Arenadata выпустила новую версию Arenadata Catalog (ADC) 1.2.0 — системы для управления корпоративными данными. Это один из самых емких релизов в истории продукта: обновление глобально расширяет функциональность решения и дает пользователям значительно больше возможностей для работы с данными. Изменения затронули ИИ-агентов, пользовательский интерфейс, поиск, визуализацию данных, интеграции с внешними системами и модуль контроля качества данных. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

Главным нововведением версии стала удобная работа с ИИ-агентами непосредственно в интерфейсе системы: пользователи могут быстрее выносить решения по заявкам, создавать расписания массовых запусков и контролировать выполнение задач агентами.

В Arenadata Catalog 1.2.0 появились четыре новых агента: агент связей между объектами выявляет потенциальные связи, которые не были установлены вручную; агент генерации происхождения хранимых процедур работает с процедурами, загруженными в Arenadata Catalog; агент генерации происхождения из S3 — с SQL-кодом объектов в S3; агент генерации происхождения из Git — с SQL-кодом Git-репозиториев.

Все три агента генерации происхождения извлекают SQL-код, анализируют его с помощью LLM и строят граф происхождения данных между таблицами.

Доработан и агент обновления объекта: теперь он одновременно анализирует пользовательское описание, разметку классификаторами и привязку к глоссарию. Запустить его можно вручную из карточки объекта: пользователь выбирает атрибуты, требующие актуализации, и агент анализирует их в приоритетном порядке.

Предложения агентов можно сохранять непосредственно в объектах или оформлять в виде заявок на изменение. Во втором случае решение принимает ответственный пользователь: агент выполняет черновую работу, а экспертная оценка остается за человеком.

Отслеживать работу агентов помогают вкладки «Расписания» и «Запуски» в разделе «AI Стюард данных»: пользователи могут просматривать историю запусков выбранного расписания и результаты выполнения задач. Мониторинг также доступен на вкладке «История генерации» в карточке конкретного объекта.

ИИ-агенты находят то, что легко упустить при ручной работе: неочевидные связи между объектами, скрытую логику хранимых процедур, перемещение данных в S3 и изменения в Git-репозиториях. Это сокращает пробелы в каталоге и снижает риск принятия аналитических и бизнес-решений на основе недостоверной информации.

Помимо ИИ-агентов, в новой версии появилась персонализируемая домашняя страница, улучшенный поиск, визуализация связей между объектами каталога и аналитический слой для построения отчетности на основе метаданных. На домашней странице пользователи могут размещать преднастроенные виджеты с полезной информацией или использовать готовые шаблоны с их наборами, а администратор системы — задавать единое базовое представление страницы для всех пользователей.

Расширены возможности интеграции с внешними системами: в Arenadata Catalog появился коннектор к Yandex DataLens. Он загружает дашборды и чарты вместе с описаниями, модели данных, а также позволяет строить происхождение данных.

Существенно обновился модуль контроля качества данных Arenadata Catalog DQF (ADC.DQF): создание и сопровождение правил проверки упростилось, управление доступом стало гибче, а обработка задач — быстрее. Перейти в DQF теперь можно прямо из главного меню Arenadata Catalog.

Главные изменения DQF в версии 1.2.0:

Панель «Проблемы» упрощает поиск и исправление ошибок в правилах: показывает число замечаний, дает рекомендации по их устранению и подсвечивает проблемные фрагменты прямо в редакторе и YAML-представлении.

Классификатор — новый атрибут для управления правами: администратор определяет, какие группы правил, задачи, расписания и отчеты видит пользователь и может ли он их редактировать или только просматривать. Если такое разграничение не требуется, классификатор можно использовать для категоризации и фильтрации объектов.

Теги помогают быстрее находить и упорядочивать проверки: каждому правилу или их группе можно присвоить до 25 тегов.

В редакторе отображается информация о версии правила, а последнюю версию, сохраненную на сервере, можно восстановить.

Создание задач на проверку данных упрощено: больше не нужно выбирать стратегию AS-IS или SPLIT — каждая задача принимает массив элементов и обрабатывает их по отдельности, причем значительно быстрее.

В панели инструментов период отображения статистики по умолчанию увеличен до трех дней, а данные каждого виджета доступны в табличной форме.

В DQF по-прежнему доступен графический редактор, появившийся в версии 1.1.0. Шаги правила отображаются сверху вниз, к нему можно добавлять комментарии. Есть возможность управления не только с помощью мыши, но и клавиатуры, в том числе с использованием горячих клавиш. Сохранено переключение в YAML-формат и пробный запуск для проверки результата до применения изменений.

Повышена надежность модуля: устранены выявленные уязвимости, сервисы переведены на Spring Boot 4.1. Доработан интерфейс: улучшена навигация и пагинация в таблицах, результаты фильтрации правил можно сохранить в ссылке и поделиться ими с коллегами, появилась возможность переключать язык системы.

Новые возможности DQF помогают командам быстрее создавать правила, устранять ошибки еще до запуска проверок и разграничивать доступ между подразделениями. В результате контроль качества данных становится удобнее и безопаснее.