В московском музее искусств «ЗИЛарт» установлен отечественный комплекс высококачественного сканирования «ЭларСкан» А0. Оборудование позволит создавать цифровые копии произведений живописи, графики и фотографии с высокой точностью воспроизведения мельчайших деталей и цветовых характеристик оригиналов. Полученные изображения будут использоваться в научной и фондовой работе музея, при подготовке выставочных каталогов, печатных изданий и сувенирной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Музей «ЗИЛарт», созданный коллекционерами Андреем и Елизаветой Молчановыми, открылся в декабре 2025 г. на территории бывшего завода ЗИЛ. Основу его выставочной программы составляет собрание, которое формировалось более 25 лет и сегодня насчитывает свыше 8000 предметов. В коллекции представлены русский авангард, советское неофициальное искусство, российское и международное актуальное искусство, произведения традиционного искусства Африки, работы классиков отечественной и мировой фотографии, а также образцы декоративно-прикладного творчества.

«В «ЗИЛарте» нет постоянной экспозиции: музей работает по репертуарному принципу — выставки из собственной коллекции чередуются с совместными проектами с другими институциями, — сказала Вера Махан, главный хранитель музейных фондов музея «ЗИЛарт», кандидат искусствоведения. — Здесь искусство разных стран и эпох встречается в одном пространстве, открывая новые ракурсы взгляда на историю. В центре внимания музея — встреча человека с искусством, а через искусство — с собой. Эту идею продолжает насыщенная просветительская программа для взрослых, детей, подростков и семейной аудитории».

Для оцифровки музейных фондов был выбран «ЭларСкан» А0 — российский комплекс, разработанный для высокоточной бесконтактной оцифровки произведений искусства, раритетных и ценных оригиналов форматом до А0+. Качество получаемых изображений соответствует международным стандартам ISO, FADGI и Metamorfoze. Камера с режимом UltraHQ позволяет воспроизводить мельчайшие детали, а система из девяти индивидуально настраиваемых LED-ламп обеспечивает освещение без инфракрасного и ультрафиолетового излучения. В сочетании с точной цветопередачей это позволяет создавать цифровые копии, максимально приближенные к подлинникам.

Конструкция «ЭларСкан» А0 предусматривает работу с крупноформатными и массивными предметами, включая оригиналы толщиной до 75 см и весом до 50 кг. Моторизованная колыбель облегчает их размещение, а возможность сканирования без прижимного стекла особенно важна для сохранности хрупких произведений и картин в рамах.

Благодаря «ЭларСкан» А0 музей «ЗИЛарт» сможет создавать высококачественные цифровые копии своего собрания для научного изучения, документирования и реализации издательских проектов.