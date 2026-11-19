В Кластере медиатехнологий «Сколково» открылась студия виртуального производства с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Студия площадью 236 кв. м реализована на базе технологических разработок двух резидентов кластера — компании XOVP (специализируется на виртуальном производстве) и НПО «Варя» (создатель системы тренинга камер Camix Vision и калибровки Camix Prizm). Об этом CNews сообщили представители XOVP.

Площадка объединяет технологии виртуального продакшена, инструменты на основе ИИ и команду специалистов, что позволяет создавать цифровой контент с использованием передовых производственных решений. Одной из ключевых возможностей будет использование виртуальных декораций и 3D-графики в реальном времени. Технология позволяет совмещать физическое пространство съёмочной площадки с цифровым окружением непосредственно во время съёмки.

Это дает возможность создавать сложные виртуальные сцены без необходимости строительства масштабных физических декораций и выездов на реальные локации. Студия предоставляет рекламным агентствам, телеканалам, медиацентрам и корпоративным заказчикам доступ к специализированному оборудованию и профессиональному сопровождению на всех этапах производства — от подготовки сцены до получения готового контента.

Другое направление работы — применение ИИ-графики и технологии Grey Room. Съемка проводится на нейтральном сером фоне, который отображается на LED-экранах. С помощью нейросетей создается детализированное виртуальное окружение, включая декорации, предметы и элементы визуализации образа персонажей. Такой подход позволяет сохранить естественность актёрской игры и операторской работы, а также изменить визуальное оформление сцены на этапе постпродакшна.

Технология дает возможность оперативно адаптировать изображение под творческие задачи проекта и сокращать сроки производства. Отдельные этапы создания финального кадра с использованием этого решения могут занимать до 15 мин. Затраты на создание студии не раскрываются. Оператором студии будет компания XOVP. Гендиректор XOVP Юрий Ярушников сообщил CNews, что стоимость аренды студии будет составлять 400 тыс. руб. за 12 ч. Компания также рассматривает возможность сдавать студию на более короткий срок — 4 ч.