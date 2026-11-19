МТС расширила зону покрытия сети LTE на территории туристско-рекреационного кластера «Хибины» в Мурманской области. Впервые высокоскоростной мобильный интернет появился на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр, где расположен самый высокогорный на Северо-Западе панорамный ресторан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету на высоте 820 метров над уровнем моря впервые получили гости крупнейшего горнолыжного комплекса Кольского Заполярья «Большой Вудъявр», а также посетители расположенного здесь панорамного ресторана «Плато». Теперь северяне и туристы смогут в реальном времени делиться фотографиями заснеженных вершин Хибин в социальных сетях и мессенджерах или вести прямые трансляции со спусков. Кроме того, стабильный сигнал LTE на вершине значительно повышает уровень безопасности туристов и горнолыжников, позволяя в любой момент оперативно связаться со спасательными службами или близкими.

Также высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь МТС появились на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас», расположенного в самом центре Хибин. Теперь отдыхающие смогут с комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, а персонал — внедрять современные умные решения для повышения уровня гостеприимства и оперативного управления.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Арктической зоне — одно из наших ключевых направлений работы. При проектировании сети в условиях Крайнего Севера мы учитываем суровый климат, сложный горный рельеф и растущую туристическую нагрузку на регион. Наша цель — сделать так, чтобы современные цифровые технологии способствовали раскрытию туристического потенциала Кольского полуострова, а Мурманская область становилась еще более привлекательной и современной точкой притяжения для путешественников со всей страны», — отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.