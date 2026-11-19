Компания SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила новый модуль «Управление качеством коммуникаций» платформы Robovoice, входящей в экосистему ROBIN. Решение помогает оценивать качество клиентских коммуникаций, выявлять причины оттока и превращать выводы в конкретные действия. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В результате сотрудники смогут прокачивать свои зоны роста на персонифицированном ИИ-тренажере, компании получат корректированные скрипты работы и сценарии автоматизированных ботов. Создание данного модуля соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных ИИ-решений, автоматизирующих бизнес-процессы российских компаний.

В отличие от традиционного выборочного контроля звонков и схожих решений класса «Речевая аналитика», Robovoice анализирует все коммуникации с клиентами: звонки, встречи и чаты, в том числе разговоры голосовых ботов и ИИ-агентов. Продукт выявляет повторяющиеся ошибки, оценивает по настраиваемому чек-листу соблюдение сценариев общения. Возможность определять факторы, влияющие на бизнес-показатели, позволяет находить причины недостатков даже без готовой метрики и подтверждает каждый свой вывод конкретной цитатой из разговора.

Ключевая особенность решения – непрерывный цикл улучшения качества: от выявления проблемы до обучения сотрудника, корректировки скриптов и сценариев и проверки результата на новых разговорах. Для обучения сотрудников предусмотрен ИИ-тренажер с персонализированным ИИ-клиентом для тренировки навыков по конкретным тематикам разговора. Этот клиент обучен на ошибках из реальных разговоров сотрудника, поэтому учитывает его особенности и слабые места общения. После этого система проводит оценку качества проведенных «тренировочных» разговоров и делает выводы, насколько сотрудник усвоил материал.

При этом причины снижения качества коммуникаций не всегда связаны с действиями сотрудников. При оценке система анализирует не только соблюдение установленных требований, но и эффективность самих сценариев общения. Если выявленные проблемы обусловлены недостатками скрипта, решение формирует рекомендации по его корректировке.

Аналогичный подход применяется к голосовым ботам и ИИ-агентам. Система определяет, на каком этапе диалога возникают ошибки, и предлагает способы их устранения. Если для автоматизации коммуникаций используется платформа Robovoice, необходимые изменения в сценарий могут вноситься автоматически после согласования с ответственным сотрудником.

Решение подходит в том числе для контроля взаимоотношений и договоренностей с клиентами в сложных B2B-продажах. Оно объединяет историю телефонных разговоров, видеовстреч и переписки с клиентом, автоматически формирует протоколы встреч, фиксирует договоренности и рекомендует следующие шаги по сделке, напоминает о ключевых событиях

Robovoice предлагает готовые отраслевые дашборды для медицины, банков и МФО, страхования, телекома, ритейла и других отраслей. Решение поддерживает интеграцию с корпоративными системами, в том числе с CRM-решениями. Возможны как использование облачного решения, так и запуск внутри закрытого контура.

«Наша задача – не просто оценивать качество разговоров, а помогать бизнесу понять, почему он теряет клиентов и что нужно сделать, чтобы это изменить. Мы анализируем звонки, встречи и чаты, которые ведут и люди, и чат-боты, и для каждого случая предлагаем свое изменение: обучить сотрудника или поправить сценарий, скрипт. Результат можно сразу проверить на новых разговорах», – отметил Даниил Карев, руководитель направления интеллектуальной автоматизации ROBIN и Robovoice SL Soft fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).