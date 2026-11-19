ГК Luxms представила новую версию Luxms Data Boring 12.2, встроенного ETL-инструмента платформы бизнес-аналитики Luxms BI. В обновлении появился раздел «Волны», который объединяет мониторинг ETL-потоков, диагностику ошибок и инструменты управления их выполнением. Об этом CNews сообщил представитель ГК Luxms.

Раздел «Волны» совмещает в себе монторинг выполнения потоков и все взаимодействия ИИ-агента с внутренними и внешними сервисами, например LLM. Для пользователей ИИ-помощника это позволяет более подробно посмотреть действия ИИ-агента при обработке промпта: запрос пользователя, действия агента, историю и результат, а также количество потраченных токенов.

Новый раздел позволяет отслеживать состояние ETL-потоков и историю их запусков в едином интерфейсе. На одном экране отображаются количество запусков, их результаты, текущие статусы и средняя задержка выполнения. Доступна информация об активных, приостановленных и удаленных потоках. Это позволяет оценивать состояние процессов обработки данных и выявлять сбои без необходимости искать информацию среди общих данных мониторинга системы.

Для каждого потока доступна история запусков с информацией о времени начала, продолжительности и результате. Если процесс завершился с ошибкой, можно перейти к конкретному запуску и изучить его выполнение.

Информацию можно посмотреть на графе потока с детализацией по отдельным узлам, а также на таймлайне, который показывает последовательность и продолжительность выполнение операций. Из раздела мониторинга можно сразу перейти к нужному потоку или узлу для дальнейшего анализа.

Новый функционал упрощает диагностику ошибок, помогает специалистам быстрее находить проблемные участки и разбираться в причинах сбоев. Для бизнеса это означает более прозрачный контроль над процессами подготовки данных, от которых зависит актуальность управленческой отчетности, а также ускорение работы команды.

В новой версии также расширены возможности управления ETL-процессами непосредственно из раздела мониторинга. Теперь можно остановить волну (работу потока) или заблокировать поток.

Ранее для остановки выполнения требовалось использовать механизм развертывания, а теперь это доступно непосредственно в интерфейсе «Волн» и предусмотрена отдельная функция.

Теперь пользователи могут отслеживать состояние запущенных потоков, анализировать ошибки и отменять их выполнение в одном рабочем пространстве, без перехода в другие экраны.

В версии 12.2 также существенно переработан интерфейс Luxms Data Boring. Изменено визуальное оформление системы, а новый раздел «Волны» размещен на первой вкладке, чтобы информация о состоянии потоков была доступна сразу при переходе к мониторингу.

Дополнена и техническая документация. В «Книге рецептов» появился материал по обработке пакетированных данных SQL-источника, а в руководстве пользователя – инструкция по развертыванию ETL-потоков.