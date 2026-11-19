КРИТ и Goodt (ИТ-холдинг Lansoft) создадут систему управления инженерно-техническим персоналом и эксплуатационным обслуживанием самолетов в авиакомпании NordStar. В рамках проекта вендоры объединят платформу управления техническим обслуживанием КРИТ ТОРО и Goodt Time, комплекс бизнес-решений класса WFM, которые сформируют единый цифровой контур: от плана работ по воздушным судам до графика смен, контроля допусков и электронного табеля. Об этом CNews сообщили представители Lansoft.

Обслуживание самолетов NordStar ведется круглосуточно на трех производственных площадках – в московском аэропорту Домодедово, а также в аэропортах Красноярска и Норильска. Планы ТОиР корректируются несколько раз в сутки, и авиакомпании необходимо быть готовой в сжатые сроки перераспределять задачи с учетом занятости исполнителей, их квалификации и наличия допусков. Также необходимо при назначении отслеживать нормы рабочего времени и отдыха, предусмотренные трудовым законодательством. Сейчас процесс координируется вручную, что затрудняет одновременный учет всех параметров, повышает риск накладок и замедляет сроки ремонта.

Новая система, которую внедрят КРИТ и Goodt, сможет на основе расписания рейсов и заказов на обслуживание создавать графики смен, учитывая при этом все важные параметры: локацию, доступность сотрудников, их профессиональные компетенции и действующие допуски. Это позволит заранее составлять суточные планы ремонта и оперативно пересматривать распределение задач. Система подберет людей как для плановых, так и для экстренных работ, а при изменении состава бригады поможет быстро найти подходящую замену. Табели будут формироваться в автоматическом режиме на основе данных, поступающих из КРИТ ТОРО и Goodt Time. Работы по проекту начались в середине 2026 г., выход на промышленную эксплуатацию запланирован на 2027 г.

Андрей Аверьянов, заместитель генерального директора – технический директор АО «АК «НордСтар»: «Проект призван цифровизировать и объединить два процесса – планирование технического обслуживания воздушных судов и управление персоналом, который его выполняет. Автоматизация сократит трудозатраты, облегчит контроль на всех уровнях, снизит риск ошибок и связанные с этим потери времени. Самое важное, что решение адаптировано к специфике отрасли. Например, при формировании графиков работы учитываются перемещения сотрудников между базами и время перелетов. А мобильное приложение функционирует в том числе без постоянного подключения к сети, что важно в современных условиях на наших рабочих площадках».

Продукты, которые стали основой новой системы в NordStar, дополняют функциональность друг друга. Решение КРИТ ТОРО отвечает за весь цикл технического обслуживания и ремонта: от стратегического планирования до ежедневных обходов и осмотров. Комплекс Goodt Time автоматизирует часть, связанную с персоналом. Разворачиваться решения будут на инфраструктуре заказчика в закрытом ИТ-контуре, что гарантирует безопасность данных.

Алексей Макаров, директор департамента разработки КРИТ: «КРИТ ТОРО знает, какие работы нужно выполнить на воздушном судне, сколько человеко-часов это требует и кто может быть назначен. Goodt Time знает, кто доступен и на что имеет право. Ценность проявляется именно в связке. Проект в NordStar стал практическим запуском того контура, о котором мы объявили в партнерстве: единый цикл от заказа на ТО до табеля. Ожидаемый эффект для заказчика: не еще одна система, а управляемость смены и прозрачность работ в режиме 24/7».

Алексей Колганов, директор направления WFM компании Goodt: «Интеграция КРИТ ТОРО и Goodt Time создает новое комплексное решение. Это готовый продукт, который собирает и закрывает весь процесс «под ключ». Автоматизация службы ТОиР даст авиакомпании NordStar возможность правильно планировать потребность в персонале с учетом производственной нагрузки, точно рассчитывать экономическую составляющую и повысит качество операционного управления».