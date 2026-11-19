Российский ИТ-бренд Nerpa и отечественный разработчик программного обеспечения «Инити» подтвердили совместимость сетевого оборудования Nerpa с платформой мониторинга «Инити Соло 3.0». Совместное использование решений позволит заказчикам контролировать состояние сетевой инфраструктуры, своевременно выявлять сбои и быстрее реагировать на инциденты.

В ходе испытаний специалисты проверили работу маршрутизаторов, контроллеров, точек доступа и широкой линейки коммутаторов Nerpa с платформой «Инити Соло». Тестирование подтвердило возможность мониторинга оборудования, включая контроль конфигураций устройств, анализ их производительности и получение информации о сбоях в кабельных сетях и системах электропитания.

Подтверждённая совместимость позволяет компаниям использовать оборудование Nerpa и платформу «Инити Соло» в составе единой сетевой инфраструктуры. Это упрощает внедрение и эксплуатацию решений, снижает риски простоев и помогает ускорить переход на отечественные ИТ-продукты. Платформа «Инити Соло» включена в единый реестр российского ПО и обладает функциональностью для мониторинга инфраструктуры промышленного уровня. Совместное решение может применяться в энергетике, транспорте, телекоммуникациях и других отраслях, в том числе с повышенными требованиями к надёжности ИТ-инфраструктуры.

Техническая поддержка комплексного продукта организована по принципу одного окна: решение вопросов по оборудованию и программному обеспечению координирует единая сервисная служба. Поставки решения осуществляются через OCS, российского ИТ-дистрибьютора.

«Переход на отечественное оборудование остаётся важной задачей для многих компаний. При этом заказчикам недостаточно просто выбрать надёжное оборудование: необходимо убедиться, что оно корректно работает с используемым программным обеспечением. Испытания подтвердили совместимость устройств Nerpa с платформой „Инити Соло“, поэтому мы можем предложить партнёрам проверенное сочетание аппаратных и программных решений. Это позволяет сократить время на внедрение и снизить технические и финансовые риски», — отметил Алексей Мосин, руководитель направления развития продукции Nerpa.

«При переходе на отечественное оборудование заказчикам важно с первого дня видеть всю инфраструктуру: состояние устройств, их конфигурации, загрузку и инциденты. Испытания показали, что „Инити Соло 3.0“ полноценно работает со всей проверенной линейкой Nerpa, от коммутаторов до точек доступа. Платформа собирает данные с сетевых устройств, а также информацию о состоянии кабельных линий и электропитания. Поэтому эксплуатационные службы видят причину сбоя, а не только его симптом, и могут устранить её за минуты, а не за часы. Для энергетики, транспорта и телекома это прямое снижение рисков простоя», — отметил Андрей Крупин, технический директор «Инити».