На Сахалине успешно прошли испытания новой радиостанции Zala «Урал‑25С», созданной для нужд специальных и экстренных служб. Была установлена стабильная связь между пограничным судном и командно‑диспетчерским пунктом дронопорта «Пушистый». Устойчивый канал поддерживался за счет применения ретранслятора, установленного на беспилотном комплексе Zala T-16. Об этом CNews сообщили представители Zala.

Особенность радиостанции Zala «Урал-25С» — способность выстраивать самоорганизующуюся одноранговую сеть с многопролётной ретрансляцией. В такой конфигурации каждое устройство автоматически выполняет роль узла‑ретранслятора, заметно расширяя зону покрытия и повышая надежность связи в труднодоступной местности.

Время автономной работы в режиме ожидания составляет до семи суток, что делает радиостанцию Zala «Урал‑25С» оптимальным решением для длительной работы, где регулярная подзарядка затруднена.

Для максимальной эффективности радиостанция интегрируется с мобильным геоинформационным комплексом «ZOV Карты». Эта полностью отечественная разработка, работающая офлайн, в связке с «Урал-25С» позволяет в считанные минуты развернуть автономное цифровое пространство для мониторинга и координации. На общую карту выводятся позиции участников, опасные зоны и задачи, обеспечивая полную ситуационную осведомлённость даже в условиях полного отсутствия сотовой связи.