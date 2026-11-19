МТС расширила покрытие сети LTE в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия). Российские базовые станции «Иртея» обеспечили голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей четырех отдаленных населенных пунктов, расположенных в зоне сплошной вечной мерзлоты. Об этом CNews сообщили представители МТС

Специалисты МТС запустили новое телеком-оборудование LTE отечественного производства на территории сел Ючюгей, Терют, Берег-Юрдя и Орто-Балаган. Для жителей этих удаленных территорий подключение к сети означает возможность оперативно получать актуальную информацию, учиться дистанционно, работать с электронными документами и госуслугами, поддерживать связь с родными, а также быть на связи с медиками в режиме онлайн в случае необходимости.

Села расположены в зоне вечной мерзлоты, недалеко от полюса холода Северного полушария, где зимние температуры могут опускаться ниже -60°C. В таких условиях надежность телекоммуникационной инфраструктуры критически важна для безопасности и жизнеобеспечения людей. Новые отечественные базовые станции «Иртея» стандарта 4G обеспечивают устойчивое покрытие в жилых зонах, а также на ключевых социальных объектах населенных пунктах: школах, фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), домах культуры и администрациях поселений.

«Развитие сети в таких сложных географических и климатических условиях демонстрирует способность современных российских технологий работать эффективно в любых регионах страны. Мы понимаем, как важны стабильные коммуникации для жителей Оймяконского улуса, чья жизнь проходит в суровых условиях Крайнего Севера. Использование наших собственных разработок позволяет нам гибко адаптировать оборудование под экстремальные температуры и гарантировать качество связи. Ранее наши базовые станции уже успешно прошли тестирование в северных районах Сибири, уверен, что они выдержат и якутскую зиму», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.