МТС сообщает о развитии фиксированной сети в Кирове. В результате установки нового телеком-оборудования возможность подключиться к высокоскоростному гигабитному интернету появилась еще у примерно 1000 семей в Нововятском, Ленинском и Первомайском районах Кирова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на улицах Красный Химик, Торфяная, Ленина и Пушкина в Нововятском районе, а также на Хлебозаводском проезде. Гигабитный канал в 10 раз производительнее базовой скорости в 100 Мбит/с. Такого запаса пропускной способности хватает, чтобы все члены семьи одновременно смотрели контент в 4K, выходили на видеосвязь, загружали большие файлы и играли в требовательные онлайн-игры без подвисаний.

«Мы видим растущий спрос на домашний интернет в Кирове и городах области и последовательно развиваем фиксированную сеть, строя инфраструктуру в новостройках и обновляя оборудование в старом жилом фонде. Все больше жителей региона оснащают квартиры устройствами умного дома: счетчиками электроэнергии и воды, датчиками протечки и открытия дверей, камерами видеонаблюдения, системами управления отоплением. Такие решения помогают экономить на коммунальных платежах и повышают безопасность жилья, но они требовательны к качеству соединения — сеть должна работать круглосуточно и без сбоев. Расширяя гигабитное покрытие, мы создаем основу, на которой стабильно работают и развлекательные сервисы, и бытовая автоматика», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Ранее МТС подключила к гигабитной сети свыше 2000 семей в Кирове. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.