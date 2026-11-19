МТС расширила покрытие сети и улучшила качество мобильного интернета в трех населенных пунктах под Боровичами — Плавково, Травково и Железково. Благодаря установке нового телеком-оборудования в Железково и Травково связь МТС появилась впервые, а в Плавково скорость интернета выросла до 75 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь для более чем 500 жителей и гостей населенных пунктов доступна связь МТС и мобильный интернет на средней скорости около 50 Мбит/с. Жители Боровичского района смогут с комфортом общаться по видеосвязи с близкими, работать и учиться онлайн, пользоваться государственными сервисами и банковскими приложениями, смотреть фильмы, а дачники — оставаться на связи с родными и делиться фотографиями дачной жизни в соцсетях. Также обновленная сеть МТС поможет местным сельхозпредприятиям поддерживать связь с клиентами и поставщиками

«Хорошая связь нужна и местным жителям, и туристам, и предпринимателям: Боровичи — второй по величине город и один из промышленных центров Новгородской области. Поэтому местным предпринимателям особенно важен доступ ко всем современным цифровым решениям. Мы последовательно расширяем покрытие и обновляем сеть в Новгородской области. В этом году уже улучшили связь в Хутыни, Зарелье и Новониколаевском, запустили отечественные базовые станции в Солецком, Окуловском, Батецком, Маревском и Валдайском районах, а также запустили сеть 5G непосредственно в Великом Новгороде», — отметил директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.