«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, стала частью образовательного процесса Ярославской духовной семинарии. С ее помощью студенты смогут подключаться к занятиям из любой точки. А нейросети платформы подготовят текстовое резюме занятий и помогут проанализировать успеваемость студентов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Преподаватели и студенты могут использовать платформу для онлайн-занятий, вебинаров, учебных курсов и тестов. Педагоги могут размещать в «МТС Линк» учебные материалы, включая тесты, изображения, видео и презентации. После изучения каждой темы студенты проходят тестирование, которое помогает оценить усвоение материала.

Платформа также включает инструменты на базе искусственного интеллекта. После онлайн-встреч участники могут получить текстовое резюме с основными темами обсуждения, задачами и сроками их выполнения. Преподавателям доступны подробная статистика и аналитика по обучению. Так специалисты могут наблюдать за прогрессом каждого студента, анализировать результаты тестирования и оценивать эффективность образовательных программ. Участвовать в обучении можно с разных устройств, в том числе со смартфона.

«Искусственный интеллект и цифровые инструменты сегодня применяются далеко за пределами ИТ-компаний. За счет гибкости и универсальности такие решения органично встраиваются в разные сферы образования, в том числе узкоспециализированные. Мы развиваем ИИ-возможности платформы «МТС Линк» таким образом, чтобы они помогали автоматизировать рутинные процессы и делать обучение эффективнее. В итоге у преподавателей остается больше времени на работу со студентами, а у них, в свою очередь, — на более глубокое изучение предмета», — отметил руководитель направления «Экспертные мероприятия и коммуникации» «МТС Линк» Евгений Ленский.

«Онлайн-формат позволяет преподавателям и семинаристам участвовать в занятиях из любой точки региона, а учебные материалы и записи встреч доступны в удобное время. Это помогает повторить сложную тему, разобраться в отдельных вопросах или изучить пропущенный материал. Благодаря цифровым инструментам учиться становится удобнее», — сказал ректор Ярославской духовной семинарии иеромонах Платон (Кудласевич).