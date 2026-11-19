Компания LogistiX, разработчик системы управления складом Lead WMS, реализовала концепцию «Робот как человек». Теперь персонал и мобильные роботы управляются из единого интерфейса, а робот учитывается системой как полноценный производственный ресурс, который получает и выполняет задания наравне с сотрудниками. Об этом CNews сообщил представитель LogistiX.

Оператор в реальном времени видит, как задания выполняют люди и роботы, и может менять приоритеты с учетом текущих потребностей склада. Статусы заданий отображаются наглядно, а расширенная цветовая индикация помогает быстро замечать отклонения и реагировать на них.

За интеграцию с системами управления роботами отвечает универсальный модуль диспетчеризации. Его API адаптирован для подключения как к RMS/RCS-системам, так и напрямую к ПЛК, поэтому решение не зависит от особенностей конкретной техники: единый слой управления роботизированным складом формируется на уровне WMS. Это позволяет роботизировать склад поэтапно и подключать технику разных типов и производителей. Поддерживаются мобильные роботы AGV/AMR, включая роботизированные вилочные погрузчики (FMR).

Один из уже внедренных сценариев – работа со штабельным хранением. При подготовке заданий система учитывает физическое расположение палет, используя данные о точной высоте каждой из них. Весь функционал Lead WMS для штабельного хранения при этом работает в полном объеме: система выбирает штабель с учетом требований к сроку годности продукции, а палету по принципу LIFO.

Единой точкой контроля нештатных ситуаций служит стандартный монитор проблем Lead WMS. Предусмотрена обработка ошибок сканирования и перемещение проблемных грузов в буферную зону – изменения сразу отражаются в складском учете. Большинство таких ситуаций система обрабатывает автоматически. Если требуется вмешательство оператора, после устранения ошибки он повторно отправляет задание из WMS.

«Если робот взял не ту палету, модуль диспетчеризации автоматически уведомляет об этом Lead WMS. WMS корректирует резервы и переназначает задание – оператору не нужно вмешиваться вручную», – отметили в пресс-службе LogistiX.