AIDA tech завершила внедрение SamurAI Platform в «К2Тех». Платформа позволяет создавать в защищенном контуре компании неограниченное число агентов и настраивать их под рабочие задачи. Об этом CNews сообщил представитель «К2Тех».

За три месяца персональных помощников получили 600 сотрудников, и число пользователей продолжает расти. Окупаемость платформы и созданных на ее базе агентов рассчитывают ежемесячно: в сентябре она в 7,4 раза превысила совокупные затраты на её инфраструктуру, эксплуатацию и развитие.

Агенты берут на себя рутинные задачи сотрудников: разбирают почту, ищут данные в корпоративных системах и CRM, готовят документы, назначают встречи. Они работают как с локальными, так и с облачными LLM. Встроенный механизм защиты данных определяет, куда направить запрос: если он содержит чувствительные данные — в локальную модель, если нет — в облачную. Сейчас в организации функционируют уже более 360 агентов.

«К2Тех» — компания с комплексной технологической экспертизой, которая ежегодно реализует более 1,2 тыс. ИТ-проектов для крупного бизнеса. До внедрения SamurAI Platform ее подразделения самостоятельно закупали вычислительные ресурсы, выбирали платформы и создавали агентов. Такой децентрализованный подход заметного эффекта для бизнеса не давал и создавал риск утечки данных. Компания решила заменить «теневой ИИ» единой безопасной платформой, где данные не покидают контур, доступ к агентам закрыт, а действия прозрачны.

В SamurAI Platform доступны 600 готовых навыков, закрывающих наиболее востребованные корпоративные сценарии. Их можно конфигурировать под различные задачи и создавать шаблоны профессиональных ролей: помощник юриста, бухгалтера, руководителя проекта и т.д. Далее сотрудник уже самостоятельно настраивает агента под себя. Платформа разворачивается на собственных серверах компании, данные не покидают её периметр. Пять уровней защиты включают контроль действий агента, шифрование данных и неизменяемый журнал аудита.

«Главная ошибка при внедрении корпоративного ИИ — ожидать, что технология сама по себе даст бизнес-результат. Недостаточно предоставить сотрудникам доступ к агентам: нужна выделенная инженерная команда, которая вместе с пользователями разбирает рабочие задачи, настраивает сценарии и помогает применять их в повседневной работе. SamurAI Platform даёт технологическую основу для этой работы, а наша команда помогает превратить её возможности в практический результат. В «К2Тех» мы системно работали с пользователями: собирали обратную связь, дорабатывали сценарии и масштабировали успешные практики, — сказал Никита Костенчук, директор по развитию агентских ИИ-платформ AIDA tech. — При этом реальные бизнес-сценарии «К2Тех» и других компаний, где мы внедряли платформу, позволили нам наполнить её библиотеку уже почти 600 полезными навыками».

В «К2Тех» агенты SamurAI Platform работают с почтой, календарём, документами, Jira, CRM и системой управления проектами. Сотрудники общаются с ними в корпоративном мессенджере eXpress или в веб-интерфейсе. Агент не просто отвечает на вопросы, а выполняет задачу: разбивает её на шаги и показывает план, обращается к нужным системам и готовит черновики. Разрешённые действия он выполняет в рамках прав сотрудника, а результат верифицируется человеком. Благодаря долгосрочной памяти агент учитывает прошлые запросы и предпочтения. Мониторинг показывает качество ответов, время обработки и расход токенов.

В рамках внедрения AIDA tech совместно с «К2Тех» разработала методологию оценки рентабельности использования платформы. Она учитывает затраты на серверы и GPU для локальных моделей, электроэнергию, работу инженеров и команды развития решения и интеграций. Такой подход позволяет рассчитать реальную стоимость токена с учетом инфраструктурных и операционных расходов. Для оценки рентабельности эти затраты сопоставляют со стоимостью рабочего времени, высвобожденного благодаря ИИ-агентам, исходя из усредненной часовой ставки сотрудников.

«В «К2Тех» работает около 1,5 тыс. человек, и наша главная ценность — экспертиза сотрудников, которые умеют решать сложные задачи. Мы специализируемся на ИТ-проектах для крупного бизнеса каждый из которых уникален, и здесь ИИ должен забирать рутину, чтобы эксперты занимались именно такими задачами. Поэтому мы выбрали системный подход: единая платформа, общие правила безопасности, понятные владельцы и измеримая экономика каждого сценария. SamurAI Platform стала основой, на которой мы последовательно развиваем ИИзацию: сначала проверяем, где ИИ даёт результат, затем тиражируем навыки и роли на всю компанию без разработки с нуля», — сказал Василий Мухин, директор направления корпоративных платформ и ИИ «К2Тех».