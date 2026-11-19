Debex, онлайн-аукцион по продаже просроченной задолженности, запускает сервис Lalexi, который переводит работу с клиентами и должниками в единый автоматизированный контур. Решение расширяет линейку сервисов компании по автоматизации взыскания, работающих с 2020 г., и впервые распространяет ее на этап непосредственного взаимодействия с должником. Об этом CNews сообщили представители Debex.

Lalexi обеспечивает единое пространство контроля коммуникаций. Сервис собирает в одно рабочее пространство звонки, общение из мессенджеров (WhatsApp*, Telegram, Mах) и других каналов, распределенное между личными аккаунтами сотрудников и корпоративными системами. Команда видит всю коммуникацию целиком и получает инструменты проверки качества. В отличие от CRM-системы, которая фиксирует клиентов, задачи и статусы сделок, Lalexi работает с содержанием самих коммуникаций. Это принципиально для взыскания: система показывает не только результат работы менеджера, но и путь, которым он к нему пришел.

«Коммуникации на рынке взыскания активно переходят из голоса в мессенджеры. Анализ звонков уже стал устоявшейся практикой во многих компаниях, тогда как переписки в мессенджерах чаще остаются темной стороной воронки: их не слушают, не разбирают и не контролируют. Именно эту проблему и закрывает Lalexi», — сказал Саша Данилов, основатель онлайн-аукциона Debex, руководитель сервиса Lalexi.

Сервис уже внедряется в двух компаниях на рынке взыскания. В каждой из них с клиентами работают порядка 50 сотрудников при нагрузке около 1 тыс. диалогов на менеджера в месяц, совокупный контур превышает 100 тыс. диалогов ежемесячно. Такой масштаб подтверждает, что инструмент работает в условиях реальной операционной нагрузки, а не на единичных обращениях.

Lalexi дополняет цифровую инфраструктуру взыскания Debex. Компания уже автоматизирует блок данных о должнике, от идентификации и ИНН до определения подсудности и исполнительных производств, и блок юридических процедур, от судебных заявлений до мониторинга решений и взаимодействия с ФССП. Сервис добавляет к ним блок коммуникаций с должником: сбор переписок и звонков, контроль работы менеджеров, анализ диалогов и выявление практик, повышающих эффективность взыскания.

«Сегодня эффективность коммуникации на рынке взыскания нельзя оценивать только по скорости ответа или удовлетворенности собеседника. Важно понимать, насколько корректно менеджер ведет диалог, соблюдает ли внутренние стандарты компании, насколько эффективно отрабатывает возражения, умеет ли договориться о следующем шаге и фиксирует ли достигнутые договоренности. Отдельный слой составляют требования законодательства: соблюдение 230 ФЗ и оперативная реакция на сигналы должника к оплате, например вопросы об остатке долга или просьбу прислать ссылку на оплату. И наконец, операционная отработка: условия реструктуризации долга, рассрочка и обновленный график платежей», — сказал Саша Данилов.

В продукте уже доступны единое пространство переписок из всех мессенджеров и совместная работа команды над ними, контроль сроков ответа и соблюдения нормативов, автоматический анализ качества диалогов и выявление проблемных ситуаций, работа с голосовыми коммуникациями. Дальнейший функционал подбирается под задачи конкретного проекта.

«До появления прозрачности компания обычно не понимает, что она ей даст. Более половины коммуникаций идет не по скриптам, но это не значит, что они проходят плохо, реальная жизнь намного шире скриптов. Живой диалог дает больше информации о том, какие разговоры приводят к конверсии. Только наложив прозрачность на данные по конверсии, можно делать выводы о том, есть ли позитивные сценарии диалогов, и оценить рост эффективности», — сказал Саша Данилов.

Lalexi работает на российской инфраструктуре, соответствует требованиям 152 ФЗ и использует ту же технологическую платформу, что и Debex Explorer. Решение легко интегрируется с приложениями на стороне коллектора или МФО, что позволяет автоматизировать коммуникации, заходить в CRM, формировать документы на оплату и строить гибкую аналитику. В дальнейшем компания планирует развивать отраслевую аналитику, расширять возможности ИИ-контроля и создавать инструменты, которые будут не только выявлять проблемы в коммуникациях, но и предлагать способы повышения эффективности работы сотрудников.

* WhatsApp - принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны