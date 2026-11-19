Российский разработчик и интегратор «Авантелеком» завершил проект по переводу высоконагруженного контакт-центра НПФ «Благосостояние» на российское программное обеспечение. Платформу интегрировали с новой CRM, которую другой подрядчик разрабатывал параллельно. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Переход выполнили без остановки связи и переобучения сотрудников, сохранив привычную систему работы и отчетности.

Проект охватил 200 операторов контакт-центра и 70 филиалов фонда по всей России. Решение рассчитано на обработку 30 тыс. клиентских обращений. Работы проходили с января по сентябрь 2026 г.: базовое ПО развернули в феврале 2026 г., а в августе 2026 г. контакт-центр начал работать в связке с новой системой обращений.

Основная сложность заключалась в согласовании взаимодействия платформы контакт-центра и новой системы обращений, которую другой подрядчик разрабатывал параллельно. Требования уточнялись в ходе работ. Командам потребовалось совместно определить формат API и состав передаваемых данных, согласовать подходы и воспроизвести привычную для клиента отчетность.

Дополнительным ограничением стало отсутствие удаленного доступа поставщика к продуктовой среде. Поскольку фонд обрабатывает персональные данные, решение развернули в контуре заказчика без использования облака. Доработки и обновления готовятся на отдельном стенде, патчи размещаются в GitLab, а специалисты фонда самостоятельно устанавливают их в продуктовый контур по инструкциям «Авантелеком».

«При выборе новой платформы оценивались знакомая логика работы, экономическая обоснованность внедрения и готовность поставщика адаптировать ПО под бизнес-процессы компании. При замещении решений требовалось сохранить привычные процессы операторов и отчетность. При этом из-за того, что компания работает с персональными данными, проект реализовывался без использования облака и предоставления поставщику удаленного доступа к продуктовому контуру», — сказал Михаил Красильников, руководитель департамента информационных технологий НПФ «Благосостояние».

Специалисты «Авантелеком» расширили возможности стандартной интеграции телефонии с CRM: добавили еще 20 кастомных полей о звонке для персонализированной работы с клиентами и быстрого получения контекста обращения. Также подготовили около 10 специфических отчетов, доработок аналитики, оценки операторов и дашборда для отслеживания ситуации в контакт-центре в режиме реального времени. При этом была воспроизведена прежняя отчетность, привычная для сотрудников.

В состав решения вошли модуль «Ноль пропущенных» для автоматического распределения и отработки пропущенных вызовов, автоинформатор для автоматического обзвона, оценка работы оператора клиентом и кастомная интеграция с CRM.

За счет кастомизации контакт-центра «Авантелеком» заказчик сохранил привычные системы и процессы, что существенно уменьшило стоимость проекта.

«"Авантелеком" обеспечил незаметный для компании переход на новую коммуникационную платформу и сохранил привычную систему работы операторов: учетные записи, номера, пароли, отчетность. Перенастройка телефонов и переобучение операторов не потребовались. Мы выполнили главную задачу заказчика — получить работающий контакт-центр, интегрированный с российской CRM, заменившей Microsoft Dynamics CRM, с сохранением привычной системы обработки обращений и отчетности. А вместе с решением текущих задач обеспечена возможность дальнейшего развития телефонии под задачи бизнеса на основе нашего ПО, например внедрение речевой аналитики, журналирование действий в системе», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».