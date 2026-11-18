Правительство Новгородской области, группа компаний «Нацпроектстрой», «ГЛОНАСС» и Завод дорожных машин отработали координированное управление группой катков отечественного производства с российской системой высокоточного автовождения. Техникой управляет один оператор с планшета: он задаёт ряд параметров — от скорости движения до типов выполняемых работ. Первым объектом, где внедряется решение, станет специальный полигон на участке строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург в Новгородской области. Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

«Для нас очень важно, что именно Новгородская область стала технологическим полигоном для отработки передовых российских решений в области беспилотной дорожно-строительной техники. Со своей стороны, мы анализируем опыт применения такой системы на ВСМ и будем рассматривать возможность её масштабирования на другие проекты в регионе. Мы готовы оказывать содействие, чтобы подобные технологии как можно быстрее применялись для повышения качества, скорости и эффективности дорожного строительства», — сказал заместитель губернатора Новгородской области Илья Крашенинников.

«ВСМ Москва – Санкт-Петербург – это концентрация строительных инноваций, в том числе – автономных технологий. Мы первыми в стране протестировали здесь работу беспилотного грунтового катка. Каток с автовождением может работать на 20-30% быстрее, его погрешность при проходах составила 10 см против 50-70 см при ручном управлении. Теперь испытываем групповую работу сразу двух машин и прорабатываем варианты тиражирования системы», — отметил генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Автоматизация повышает скорость выполнения работ, позволяет сократить количество проездов, оптимизировать расходы ГСМ и уменьшить риск ошибок. В перспективе состав звена беспилотных катков может быть расширен до шести машин. Кроме того, в планах НПС – тестирование системы автовождения на других видах техники, включая бульдозеры и грейдеры.

В системе автовождения, разработанной АО «ГЛОНАСС», задаются границы рабочего участка. Радары российского производства контролируют пространство вокруг машины и при необходимости активируют аварийную остановку. Дистанционный пульт оператора позволяет остановить каток в любой момент.

«Основные функции управления дорожно-строительной техникой уже автоматизированы. Сейчас мы адаптируем систему под различные технологические сценарии и обеспечиваем её безопасную работу в условиях реальной строительной площадки — с учётом движения людей, встречной техники и меняющейся геометрии участка. Сейчас мы отрабатываем групповую работу, и, что самое главное, впервые на технике российского производства. Ранее система была адаптирована под иностранную технику, а сейчас готова и к промышленному применению на катках, производимых в России», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«В настоящее время технологическое развития катков нашего производства позволяет практически без модернизации интегрировать беспилотные технологии, база машин уже создается с учетом возможности установки беспилотных систем», — отметил технический директор Завода дорожных машин Павел Кузнецов.

Система высокоточного автовождения разработана с учетом глубокого анализа строительных процессов. Технику проверяют на разных типах покрытия в реальных условиях. Первые испытания беспилотного катка прошли на участке Дюртюли – Ачит трассы М-12 «Восток», затем технику тестировали на и ввели в эксплуатацию на строительстве ВСМ Москва – Санкт-Петербург.