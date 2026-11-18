Средняя оценка навыков настройки безопасности смартфона у слушателей курсов цифровой грамотности Благотворительного фонда «СКБ Контур» выросла с 1,8 до 3,8 балла из 5. Это показал опрос людей старше 55 лет, проведенный до и после обучения. Участники также стали увереннее пользоваться онлайн-сервисами, распознавать мошеннические сообщения и самостоятельно решать повседневные задачи с помощью смартфона. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Благотворительный фонд «СКБ Контур» проанализировал около 210 анкет слушателей бесплатных курсов цифровой грамотности, прошедших обучение за последние два месяца. Порядка 110 были заполнены до начала занятий и около 100 – после их завершения. Респонденты оценивали свои навыки по пятибалльной шкале. Поскольку анкеты были анонимными, результаты отражают изменение средних оценок в двух группах опрошенных.

Наиболее заметные изменения связаны с практическими навыками, которые помогают людям старшего возраста чувствовать себя увереннее в цифровой среде. Средняя оценка умения распознавать мошеннические звонки и сообщения выросла с 2,2 до 4 баллов. Навыки оплаты услуг ЖКХ и связи через мобильные приложения участники оценили в 4,5 балла против 2,5 до обучения, а записи к врачу через интернет – в 4 балла против 2,2.

При этом цифровая безопасность и работа с «Госуслугами» остаются одними из самых востребованных и сложных тем. В итоговых анкетах слушатели отмечали, что хотели бы глубже изучить защиту от мошенников, управление паролями, настройки смартфона и государственные онлайн-сервисы. Среди других запросов на продолжение обучения – работа с геосервисами, фотографиями, а также освоение инструментов с искусственным интеллектом.

96% опрошенных готовы рекомендовать курсы своим знакомым. Особенно высоко слушатели оценили возможность задавать вопросы преподавателям, получать индивидуальные консультации и сразу применять новые знания на практике.

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Для нас важно, чтобы человек после обучения не оставался один на один с технологиями, поэтому мы не ограничиваемся только курсами. Волонтеры помогают решить конкретные вопросы, а в сообществе участники учатся и общаются. Особенно ценно, что люди старшего поколения сами помогают другим. Это значит, что проект помогает не только осваивать цифровые навыки, но и находить новые возможности для активной социальной жизни».



