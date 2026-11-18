В компании «Саранскстройинвест» завершилось внедрение среды общих данных (СОД) Pilot-BIM компании «Аскон». За пять месяцев был запущен электронный документооборот по строительным объектам, к системе подключены подрядчики. Проектировщики получили возможность использовать инструменты СОД для проверки цифровых информационных моделей в соответствии с требованиями регуляторов по применению технологии информационного моделирования. Об этом CNews сообщил представитель компании «Аскон».

В результате внедрения СОД все участники инвестиционно-строительного проекта работают с единым и достоверным источником данных. Это положительно влияет на качество проектной документации и повышает управляемость проектов. Согласование документации проходит быстрее. Выстроенная система прав доступа обеспечивает безопасность данных: каждый сотрудник получает только ту информацию, которая необходима в соответствии с его ролью.

«Саранскстройинвест» работает на рынке недвижимости более 20 лет. В реализации проектов застройщика участвуют несколько организаций группы компаний: инженерными изысканиями занимается «Мордовский научно-производственный институт инженерных изысканий», «Мордовгражданпроект» проектирует объекты капитального строительства, строительно-монтажные работы выполняет «УК СМП».

Стремительный рост бизнеса застройщика потребовал новых инструментов координации и контроля процессов. Таким решением стала типовая конфигурация Pilot-BIM для девелопмента полного цикла. Она организует структуру представления проектных данных по принципу вертикальной иерархии в соответствии с хронологической последовательностью реализации проекта. Такая структура позволяет разграничивать этапы проекта, контролировать статус документов и моделей, отслеживать изменения.

Внедрение выполнил региональный центр «Аскон-Волга»: специалисты настроили систему, доработали типовую конфигурацию под требования компании, подготовили пользователей и организовали опытную эксплуатацию СОД.

«Мы отмечаем удобство работы службы заказчика в среде общих данных Pilot-BIM. Система собирает все данные проекта в одном месте: документацию, задания, чертежи, модели. Участники проекта могут одновременно работать в среде общих данных, оставлять замечания, вести переписку. Можно собрать консолидированную модель из частей, которые сделаны разными командами (заказчик, проектировщик, генподрядчик), и сразу проверить ее на геометрические коллизии. Заказчик видит проект в целом и может предотвратить возможные ошибки», — сказала Светлана Золукова, заместитель начальника управления СЗ «Саранскстройинвест».

«Pilot-BIM как базовая платформа СОД отличается высокой гибкостью. При внедрении мы можем учесть специфику каждой компании путем индивидуальной настройки системы и дополнительных разработок. Так, совместно со специалистами «Саранскстройинвеста» была автоматизирована подготовка заявок на подключение к системам инженерно технического обеспечения. Решение помогло ускорить процесс и исключить ошибки ручного ввода данных», — сказал Юрий Жуков, руководитель проектного отдела BIM регионального центра «Аскон-Волга».