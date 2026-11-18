SamurAI Platform получила награду CNews Awards 2026 в номинации «ИИ-агенты в корпоративном контуре. Платформа года». Решение позволяет безопасно создавать цифровых помощников в закрытом контуре заказчика, управлять их работой и оценивать их эффективность.

CNews Awards — одна из самых авторитетных ИТ-премий, которая уже более 15 лет вручается за значимые достижения компаний и платформ, определяющие вектор развития российского рынка технологий.

Жюри высоко оценило возможности SamurAI Platform. В ней представлены около 600 готовых навыков, которые охватывают наиболее популярные сценарии использования ИИ-агентов в компаниях. Они могут работать с документами, интегрироваться с почтой, CRM и другими ИТ-системами. Из них можно быстро создать шаблон роли сотрудника. Поддержка десяти LLM-провайдеров позволяет выбирать языковые модели под задачи подразделений и переключаться между ними.В платформе предусмотрены пять уровней защиты, используется шифрование AES-256-GCM и неизменяемый журнал аудита.

«Для нас награда CNews — признание того, что наш продукт действительно востребован рынком. Клиентам важно, чтоб используемые сотрудниками ИИ-агенты давали измеримый результат, при этом оставались контролируемыми и безопасными, а данные не утекали из защищенного контура. Именно эту задачу решает SamurAI Platform. — сказал Никита Костенчук, директор по развитию агентских ИИ-платформ AIDA tech. — При этом при создании цифровых помощников важна не только платформа, но и плотная работа с ИТ-командой заказчика и сотрудниками на местах, чтобы разобраться в их процессах и создавать действительно полезных агентов».