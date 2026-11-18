Фармацевтическая компания «Р-Фарм» обеспечила защищенную мобильную работу сотрудников на базе решения WorksPad от компании «РуПост» (входит в «Группу Астра»). Проект реализован при участии iTProtect, специализированного системного интегратора в области информационной безопасности (ИБ). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Компания «Р-Фарм» работает в России и за рубежом. Часть сотрудников, прежде всего топ-менеджеры и медицинские представители, проводят много времени в командировках, и нуждаются в оперативном доступе к документам и ресурсам компании с мобильных устройств. Для их удобной и непрерывной работы требовалось безопасное цифровое пространство с привычном набором офисных инструментов.

В качестве решения был выбран суперапп WorksPad с функционалом MDM (Mobile Device Management, управление мобильными устройствами). С его помощью сотрудники «Р-Фарм» получили удаленный доступ на планшетах к внутренним хранилищам и рабочим файлам, электронной почте, календарю, офисному пакету для редактирования документов и безопасному браузеру без подключения стороннего VPN. Функциональность MDM позволяет ИТ-службе компании «Р-Фарм» централизованно управлять мобильными устройствами, их контентом и правами доступа. Например, в случае утери или кражи планшета администратор может дистанционно заблокировать устройство или инициировать удаление корпоративных данных.

«Для организации мобильного формата работы нам было важно найти баланс между удобством и безопасностью. Внедренное решение дает нашим сотрудникам защищенный доступ к актуальным рабочим данным с мобильных устройств, это важно во время деловых встреч за пределами офиса. Кроме того, планшетами в многопользовательском режиме могут пользоваться разные сотрудники, каждый под своей учетной записью», – сказал Кирилл Лосев, заместитель директора по ИТ компании «Р-Фарм».

«В современном мире сотрудников, работающих за пределами офиса, необходимо обеспечивать полным набором инструментов стационарного ПК. При этом важно гарантировать защиту всей корпоративной инфраструктуры – от ПО и внутренних хранилищ до отдельных мобильных устройств. Мы предложили решение, обеспечивающее защищенную доверительную среду на переносных устройствах. Благодаря опции MDM злоумышленник не сможет добраться до корпоративной переписки или внутренних баз данных, даже если получит физический доступ к планшету», – сказал Кай Михайлов, руководитель отдела разработки решений информационной безопасности iTProtect.

Проект позволил организовать безопасную работу на корпоративных планшетах более 40 мобильных сотрудников из разных регионов. Решение построено на отечественной платформе и соответствует программе импортозамещения.

«Для нас очень важно, что представители такой значимой отрасли как фармацевтика могут с помощью WorksPad выстраивать продуктивную защищенную работу своего штата в любое время и в любом месте. При этом особенно приятно, что наш продукт рекомендуют эксперты партнеров. На сегодняшний день это единственное решение класса EMM (Enterprise Mobile Management) на российском рынке, и с ним можно как работать в защищенном супераппе-контейнере, так и управлять мобильными устройствами с помощью технологии WorksPad MDM», – сказал Сергей Макарьин, директор по развитию компании «РуПост».