Компании «Ред Софт» и «Атеуко Автоматизация» подтвердили совместимость российской системы централизованного управления мобильными устройствами TMDM с мобильной операционной системой «Ред ОС М». По результатам совместных испытаний подтверждена корректная работа программного обеспечения в проверенной конфигурации. Результаты тестирования зафиксированы в соответствующем сертификате совместимости. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

Совместное использование TMDM и «Ред ОС М» позволяет организациям централизованно управлять корпоративными мобильными устройствами на базе российской операционной системы. Решение обеспечивает удаленное администрирование оборудования, применение единых настроек и политик доступа, а также использование режима киоска и функционала удаленного рабочего стола.

TMDM представляет собой российскую мультивендорную систему управления терминалами сбора данных и другими корпоративными мобильными устройствами. Решение позволяет объединять оборудование различных производителей в единую инфраструктуру управления, упрощая его настройку, эксплуатацию и техническое сопровождение.

Подтвержденная совместимость расширяет возможности применения «Ред ОС М» в корпоративной мобильной инфраструктуре, в том числе на складах, производственных предприятиях, в логистике и розничной торговле. Использование отечественной операционной системы совместно с инструментами централизованного администрирования позволяет организациям выстраивать единую среду управления мобильными рабочими местами и снижать зависимость от зарубежного программного обеспечения.