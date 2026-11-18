Компания «Планометрика» выпустила MCP-сервер для «Планум-Платформы», системы корпоративного планирования и бюджетирования. Он позволяет подключать внешних ИИ-агентов и выполнять через них полный цикл работы с платформой: от ввода данных и создания моделей до настройки прав доступа и процессов согласования. Те же возможности доступны через встроенного ассистента «ПланумAI». Об этом CNews сообщили представители компании «Планометрика».

MCP (Model Context Protocol) задает единый способ взаимодействия ИИ-приложений с внешними системами. К Плануму можно подключать любых агентов с поддержкой этого протокола, в том числе решения на базе больших языковых моделей (LLM), развернутых внутри компании. Это позволяет включать задачи корпоративного планирования в работу уже используемых компанией ИИ-инструментов.

От построения модели до администрирования

Через MCP агент может создавать и изменять справочники, таблицы, расчетные правила и формы, вводить и загружать данные, строить отчеты и дашборды. Ему также доступны административные задачи: добавление пользователей, настройка прав доступа, маршрутов согласования и встроенных процессов. Пользователь описывает необходимый результат на естественном языке, а агент выполняет соответствующие действия в системе.

В аналитических задачах ИИ может объяснить, как рассчитан показатель, разобраться в причинах отклонений, сравнить сценарии и помочь с подготовкой и оптимизацией прогноза. Работа ведется на основе конкретной модели, ее данных, формул и взаимосвязей.

Встроенный ассистент для работы в «Планум-Платформе»

«ПланумAI» доступен непосредственно в интерфейсе платформы. Подключение к системе и инструкции по работе с ее функциями уже настроены. Пользователю достаточно открыть окно ассистента и поставить задачу: объяснить формулу, загрузить данные, подготовить дашборд или добавить новый модуль в существующую модель.

В диалог можно загрузить Excel-файл с расчетами или PDF с описанием методологии. Например, на основе таблицы планирования затрат на персонал ассистент может создать необходимые справочники и расчетные таблицы, настроить правила по формулам из файла и подготовить дашборд. Этот же подход позволяет дополнять действующую модель новыми бюджетами и аналитическими разделами.

Созданные объекты доступны для проверки и дальнейшего развития в штатных интерфейсах «Планум-Платформы». Финансовая команда может просматривать расчетную логику, корректировать данные и продолжать работу с моделью в Excel и веб-интерфейсе.

Выбор языковой модели и контроль доступа

Встроенный «ПланумAI» может подключаться как к внешним LLM, так и к моделям, развернутым внутри компании. Выбор поставщика и схемы размещения остается за заказчиком. Это позволяет учитывать корпоративные требования к обработке данных и использовать выбранную компанией ИИ-инфраструктуру.

При любом способе подключения сохраняются права доступа, настроенные в «Планум-Платформе». Агент действует от имени конкретного пользователя и может просматривать данные и выполнять операции только в пределах его полномочий. Создание пользователей, изменение настроек безопасности и другие административные действия доступны только при наличии соответствующих прав.