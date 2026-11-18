АО «Петербургские аптеки», одна из старейших аптечных сетей Санкт-Петербурга, насчитывающая 89 аптек во всех районах города и в ближайших пригородах, завершает перевод своих баз данных на сертифицированную СУБД PostgreSQL-1С из дистрибутива сертифицированной ФСТЭК России операционной системы (ОС) «Альт СП» Сервер от «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Решение выбрано по итогам тестирования продуктов отечественных вендоров. Ключевыми критериями стали: совместимость с существующей базой «1С» организации, надежность и защищенность, функциональность, лицензирование без доплат за количество ядер процессоров, совокупная стоимость владения в течение пяти лет и наличие сертификата ФСТЭК России четвертого класса защиты.

В течение 2026 г. без перерывов в работе аптек на 90% серверов операционная система CentOS 7 заменена на «Альт СП» Сервер, данные из СУБД на основе оригинальной базовой версии PostgreSQL 10 успешно перенесены в СУБД PostgreSQL-1С 16 из состава «Альт СП». До конца 2026 г. планируется полностью завершить миграцию, включая центральные базы данных головного офиса. В ходе проекта обеспечена совместимость «Альт СП» Сервер с конфигурацией «1С:Управление торговлей 10.3».

Предпосылки проекта

В каждой аптеке установлен собственный сервер с информационной базой «1С», которая является узлом распределенной информационной базы (РИБ). Серверы аптек передают данные в центральную базу, размещенную в серверной головного офиса, через планы обмена «1С». Такая схема, в частности, обеспечивает устойчивость бизнес-процессов: даже при временном отключении интернета аптеки не «встают» и могут осуществлять продажи. После восстановления связи данные с локального сервера передаются в центральную базу.

На серверах аптек использовались операционная система CentOS 7 и СУБД на основе оригинальной версии PostgreSQL 10, центральные базы данных в головном офисе работали на Microsoft SQL Server. Во всех аптеках сети используется конфигурация «1С:Управление торговлей 10.3».

Заказчику требовалось выбрать операционную систему и систему управления базами данных: совместимые с «1С:Управление торговлей 10.3»; сертифицированные ФСТЭК России. Согласно распоряжению Правительства России от 26.02.2026 № 360-р, которое утверждает перечень типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) России, к КИИ относятся информационные системы, используемые для Розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (код ОКВЭД 47.73).

Тестирование и выбор

ИТ-специалисты «Петербургских аптек» при участии партнера ООО «Джи Ти Солюшенз» протестировали операционные системы и СУБД нескольких российских вендоров. Результат испытаний «Альт СП» Сервер и СУБД PostgreSQL-1С из дистрибутива ОС превзошел ожидания: представители заказчика отметили, что «без всяких «танцев с бубном» все поднялось и заработало.

В ходе тестирования специалисты заказчика провели дополнительные проверки: удостоверились в присутствии продукта в Едином реестре российского ПО и в наличии реестрового статуса «Решение для управления базами данных»; направили запрос в Минцифры России и получили подтверждение, что в «Альт СП» включена СУБД, сертифицированная ФСТЭК России.

По итогам испытаний заказчик выбрал «Альт СП Сервер» с PostgreSQL-1С. Основные работы по тестированию и внедрению выполнили ИТ-специалисты «Петербургских аптек»; специалисты ООО «Джи Ти Солюшенз» оказывали экспертную и техническую поддержку при выборе решения и его внедрении.

В ходе проекта никаких доработок ОС не потребовалось: дистрибутив с СУБД «из коробки» полностью подошел заказчику.

Результаты внедрения

Осуществлен переход серверов 90% аптек сети на «Альт СП Сервер». Переход выполнен без перерывов в работе ИТ-инфраструктуры. Обеспечена совместимость СУБД с решением «1С» для автоматизации работы розничных аптек.

Внедрив «Альт СП Сервер» релиз 10, заказчик обеспечил соответствие своей серверной инфраструктуры требованиям регуляторов, а также сэкономил на приобретении СУБД: ее не пришлось приобретать отдельно, поскольку PostgreSQL-1С включена в дистрибутив операционной системы и в его составе прошла сертификацию во ФСТЭК России по требованиям безопасности информации к системам управления базами данных (приказ № 64 от 14 апреля 2023 г.) по четвертому классу защиты.

Кроме того, экономию обеспечили лицензионные условия «Базальт СПО»: «Альт СП» можно установить на компьютер с любым количеством ядер процессора.

По оценке специалистов «Петербургских аптек», в результате проекта: программная платформа обновлена до актуальных версий: вместо CentOS 7, выпуск обновлений для которой прекращен, используется «Альт СП» Сервер, а СУБД обновлена с PostgreSQL 10 до PostgreSQL-1С 16; повысилась стабильность работы: серверы аптек работают без сбоев; ускорилась работа с «1С».

Преимущества «Альт СП» в серверном исполнении, отмеченные заказчиком

«Альт СП» Сервер — это универсальное решение, объединяющее операционную систему и СУБД. Решение обеспечивает экономию бюджета на приобретение программных продуктов.

В дистрибутив включена защищенная СУБД PostgreSQL-1С, сертифицированная на соответствие приказу № 64 ФСТЭК России по четвертому классу защиты. СУБД сертифицирована для всех поддерживаемых архитектур: x86_64, aarch64 и «Эльбрус».

Высокая производительность СУБД. PostgreSQL-1С показала себя решением, обеспечивающим бесперебойную работу аптек. Средний размер информационной базы аптеки — около 200 ГБ, одновременно с базой работают 10–20 пользователей. Серверы на «Альт СП» работают стабильно, без сбоев.

Полнота функционала: «Альт СП Сервер» включает все необходимое для серверной инфраструктуры, даже с запасом. В состав ОС «Альт СП Сервер» входят: FreeIPA - комплексное решение по управлению Linux-системами, ПК «Альт Домен» с интеграцией в Active Directory, прокси-сервер Squid, защищенная СУБД PostgreSQL, MariaDB, веб-серверы Apache и NGINX, сервер мониторинга Zabbix, почтовые серверы Postfix и Dovecot, средства резервного копирования, программные средства виртуализации и контейнеризации.

Полное соответствие требованиям «ОС Альт СП» к объектам КИИ, подтвержденное сертификатом № 3866 ФСТЭК России удостоверяет соответствие требованиям: к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий (ФСТЭК России, 2020, приказ № 76) — по четвертому уровню доверия; к безопасности информации для операционных систем (ФСТЭК России, 2016); к профилю защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ (ФСТЭК России, 2017)); к безопасности информации к средствам контейнеризации (ФСТЭК России, 2022, приказ № 118) — по четвертому классу защиты; по безопасности информации к средствам виртуализации (ФСТЭК России, 2022, приказ № 187) — по четвертому классу защиты; по безопасности информации к системам управления базами данных (ФСТЭК России, 2023, приказ № 64) — по четвертому классу защиты; сертифицированная СУБД (PostgreSQL).

Глубокая интеграция с «1С». Обеспечена совместимость с решением «1С» для автоматизации работы розничных аптек. Сборки PostgreSQL-1С сертифицированы для всех поддерживаемых архитектур.

Экономически выгодное лицензирование. Согласно лицензионной политике, «Базальт СПО», заказчик приобретает право использования ОС на конкретном устройстве. Количество ядер процессора в сервере или на компьютере не влияет на стоимость и условия лицензии продукта. Такие лицензионные условия экономически выгодны заказчику и выигрышно отличаются от условий других вендоров операционных систем.