Фармацевтическая компания «Опелла Хелскеа» автоматизировала управление импортными поставками на платформе BPMSoft (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект реализован экспертами ИТ-интегратора NDBC. Система объединила данные подразделений импорта, качества и планирования и позволила вдвое сократить время подготовки оперативной отчетности и аналитики. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

ООО «Опелла Хелскеа» поставляет на российский рынок безрецептурные лекарственные препараты и товары для здоровья, в том числе под брендами «Но-шпа», «Магне B6», «Лазолван», «Зодак» и «Маалокс». Компания организует поставки с зарубежных производственных площадок, включая перевозку, таможенное оформление, маркировку и доставку продукции на склады в России.

До внедрения системы учет транспортировок вели в таблицах Excel. Сотрудники вручную обновляли сведения о движении грузов, отслеживали сроки поставок и готовили документы. Это затрудняло обмен информацией между подразделениями, повышало риск ошибок и замедляло подготовку аналитики.

Специалисты NDBC разработали на базе BPMSoft систему, которая охватывает весь процесс поставки продукции от отгрузки с зарубежного завода до поступления на склад логистического оператора. Решение позволяет отслеживать движение грузов на разных этапах перевозки, выявлять отклонения от графика, контролировать готовность продукции к вводу в гражданский оборот, формировать документы и отчетность.

Игорь Мисюта, руководитель отдела складских и транспортных операций «Опелла Хелскеа»: «Для нас важно не только знать, где находится груз, но и понимать, как проходит каждый этап поставки и где возникают отклонения от плана. Раньше для этого приходилось сверять данные из нескольких таблиц. Теперь информация о движении поставки и плановых датах собрана в одной системе – это упрощает согласование дальнейших действий между подразделениями».

Глеб Николаев, руководитель проектов NDBC: «Одной из главных задач было учесть разные сценарии движения грузов. Например, после прибытия на склад временного хранения часть продукции выгружают для маркировки, а остальная продолжает путь в Россию на прежнем автомобиле. После маркировки выгруженную продукцию перевозят уже на другом автомобиле. Мы настроили в BPMSoft учет перемещений между транспортными средствами, чтобы отслеживать обе части поставки на каждом этапе».

Основной этап внедрения занял 3,5 месяца. В мае 2026 г. систему ввели в промышленную эксплуатацию. Затем ее функциональность расширили для подразделения качества и отдела мониторинга и сопровождения грузов.

По итогам проекта время подготовки оперативной отчетности и аналитики сократилось вдвое. Формирование печатных документов теперь занимает 10 секунд вместо 10 минут, а количество ошибок при внесении данных о транспортировках снизилось на 80%.

Вадим Сорокин, коммерческий директор BPMSoft: «Не для каждой задачи автоматизации существует готовое решение, особенно когда речь идет о процессах со сложной логикой и множеством исключений. В таких случаях важно, чтобы платформа позволяла адаптировать систему к реальным процессам компании. Проект «Опелла Хелскеа» показывает, как на базе BPMSoft можно автоматизировать специализированные задачи импортной логистики, учитывая особенности маршрутов, последовательность операций и взаимодействие подразделений».