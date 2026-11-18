Жители Лидовки в Дальнегорском городском округе впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету. Инженеры «МегаФона» запустили в селе телеком-сеть стандартов 2G и 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сделать современную связь доступной для сельчан стало возможным при поддержке министерства цифрового развития и связи Приморского края в рамках региональной программы «Информационное общество» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Лидовка — небольшое село на берегу Японского моря северного Приморья. В нем проживает около 80 человек. Летом сюда приезжают дачники и любители «дикого» отдыха на побережье — недалеко от села есть широкий песчано-галечный пляж. Путешественникам из Владивостока до Лидовки нужно проехать более 500 километров.

Теперь мобильный сигнал местным жителям и туристам доступен на всей территории поселения, а скорость передачи данных достигает 70 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы абоненты могли воспользоваться госуслугами, читать новости или смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

«Доступная мобильная связь особенно важна для таких удаленных сел, как Лидовка, где нет больниц и крупных магазинов, а непогода может помешать доехать до соседнего населенного пункта. Сейчас абоненты могут дистанционно решать бытовые вопросы, а при возникновении экстренных ситуаций оперативно обратиться за помощью. Мы продолжаем расширять LTE-покрытие и модернизировать телеком-оборудование в северных селах Приморья. В этом году «МегаФон» в рамках собственных инвестпрограмм улучшил качество мобильной связи в Тернее, Рощино и селе Вострецово Красноармейского округа», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.