«Группа Астра» внедрила в собственном корпоративном контуре сценарий управления инфраструктурой, объединивший платформу автоматизации Astra Automation и агентную систему разработки «Астра ИИ Код». С помощью двух продуктов компания централизованно применила внутренние рекомендации к настройкам безопасности серверного парка. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Экстренная установка патчей и настройка политик безопасности требуют проверки изменений и соблюдения внутренних регламентов. Ручная работа с большим количеством серверов занимает время, а предоставление ИИ-агенту неограниченного доступа к инфраструктуре противоречит правилам информационной безопасности. В реализованном сценарии инженеры «Группы Астра» разделили подготовку изменений с помощью ИИ и их выполнение через платформу автоматизации по заданным правилам.

Работа организована по принципу «единого окна» в среде «Астра ИИ Код»: инженеру не нужно переключаться в веб-интерфейс Astra Automation для выполнения описанного сценария. Агентная система «Астра ИИ Код» помогает перевести рекомендации безопасности в код сценария автоматизации, который инженер проверяет в своей рабочей среде. Решение о запуске изменений остается за специалистом.

Далее «Астра ИИ Код» после проверки инициирует запуск утвержденного сценария через интеграцию с Astra Automation. Платформа проверяет права на запуск, организует выполнение на заданных серверах и фиксирует результаты. В описанной конфигурации полномочия агентов ограничены разрешенными операциями, прямого доступа к серверам у них нет.

Подход не ограничивается описанным кейсом: подготовленные сценарии можно адаптировать для централизованного применения исправлений и изменения настроек других инфраструктурных систем. Состав операций и проверок, а также длительность работ определяются с учетом особенностей каждого продукта и инфраструктуры.

Более подробно о взаимодействии Astra Automation и «Астра ИИ Код» можно узнать в специальном разделе сайта Astra Automation. Здесь же можно подать заявку на бесплатное использование стека приложений в течение первого полугодия 2027 г.

Совместная работа Astra Automation и «Астра ИИ Код» помогает сократить объем ручной подготовки и выполнения регламентных операций, сохраняя контроль инженера. ИИ помогает готовить сценарии и инициировать разрешенные действия, а платформа организует выполнение и фиксирует результаты. При обычном классическом подходе реализация рекомендаций занимает у команды инженеров сутки и более, в то время как с помощью инструментов автоматизации и агентной работы внести изменения возможно за один час рабочего времени. Такой подход позволяет быстрее применять необходимые изменения без передачи агентам неограниченных полномочий.

«Этот кейс показывает, как сочетать возможности искусственного интеллекта с управляемым выполнением изменений. Astra Automation задает порядок работы и границы полномочий, а «Астра ИИ Код» помогает инженеру готовить сценарии и запускать их из единого окна. Мы используем автоматизацию, чтобы сократить объем рутинной работы и дать специалистам больше возможностей для развития инфраструктуры, сохраняя за человеком решение о запуске изменений», — сказал Владимир Нелюб, управляющий партнер «Астра ИИ», директор по науке и ИИ «Группы Астра».