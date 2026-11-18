ИТ-компания «Философт» и федеральный девелопер «Юникей» договорились о внедрении платформы «Мажордом» в ЖК «Сердце Бонивура» в Хабаровске. Проект рассчитан более чем на 350 квартир. Соглашение предусматривает создание общей цифровой среды для жителей, управляющей компании и девелопера. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Сервисы будут доступны через мобильное приложение, оформленное в фирменном стиле жилого комплекса. Жители смогут получать квитанции и оплачивать коммунальные услуги, бронировать места общего пользования, заказывать товары и услуги. В приложении также предусмотрены новости дома, соседские чаты, опросы и проведение общих собраний собственников в цифровом формате.

В квартирах планируется реализовать управление светом, климатом и безопасностью с настройкой индивидуальных сценариев. Через приложение жители смогут просматривать трансляции с камер видеонаблюдения и архив записей.

Система доступа будет поддерживать автоматический въезд на территорию и паркинг по государственному номеру автомобиля, UHF-метке или одноразовой ссылке. В проекте также предусмотрены IP-домофония, BLE-доступ и оформление гостевых пропусков через приложение. Лифты планируется оборудовать системой распознавания лиц, которая позволит отправляться на нужный этаж без нажатия кнопки.