Компания «Ашан Ритейл Россия» перешла с системы планирования Relex Solutions на российскую цифровую платформу Novo Forecast Enterprise от компании Novo BI. Решение уже используется для прогнозирования продаж магазинов и пополнения всех складов сети и по результатам эксплуатации показывает стабильные и качественные результаты. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Выбору платформы предшествовала комплексная оценка представленных на российском рынке решений. Целью проекта стала не только замена зарубежного программного обеспечения российским, но и повышение эффективности управления запасами магазинов. Также Novo Forecast Enterprise станет одним из ключевых технологических звеньев в построении комплексного IBP.

«При выборе российского решения для нас было важно не только заменить импортную систему, но и повысить качество планирования, сохранив при этом стабильность текущих процессов. Из всех предложений на рынке предпочтение было отдано Novo Forecast Enterprise, поскольку данное решение в максимальной степени отвечало нашим требованиям. По первым итогам пилота в магазинах и промышленного внедрения проекта на складах, удалось повысить качество прогнозирования и как следствие улучшить оборачиваемость стока», — сказала Вера Эмрот, Генеральный директор «Ашан Тех».

«Для крупной федеральной торговой сети переход с действующей зарубежной системы планирования на российское решение требует серьезной подготовки. Важно обеспечить не только необходимую функциональность новой платформы, но и сохранить непрерывность процессов во время перехода. В проекте с «Ашан» нам удалось решить обе задачи. Во многом такой результат стал возможен благодаря тесной и слаженной работе команд «Ашан» и Novo BI на протяжении всего проекта. Продукт Novo Forecast Enterprise дает компании технологическое преимущество за счет повышения уровня автоматизации бизнеса с помощью использования ML моделей и математических алгоритмов, которые выявляют сезонные паттерны и автоматически адаптируются к изменению рынка и поведения клиентов», — сказал Евгений Непейвода, управляющий партнер Novo BI.