Специализированные онлайн-платформы используют 87% крупнейших и 80% крупных компаний. При этом в среднем через цифровые сервисы бронируется 46% деловых поездок: организации по-прежнему сочетают несколько способов оформления командировок. Об этом CNews сообщили представители онлайн-сервиса для управления командировками Smartway.

По данным аналитиков Smartway, цифровые сервисы помогают компаниям сократить расходы на командировки на 10–13%. Специализированные онлайн-платформы используют 87% крупнейших и 80% крупных компаний, при этом в среднем через цифровые сервисы бронируется 46% деловых поездок: организации по-прежнему сочетают несколько способов оформления командировок.

Чаще всего за организацию командировок в компаниях отвечают тревел-менеджеры и HR-специалисты. В зависимости от внутренних процессов бронирование может осуществляться через несколько каналов одновременно: специализированные онлайн-платформы, туристические агентства и напрямую у поставщиков услуг. Таким образом, даже в компаниях, внедривших цифровые решения, через них пока проходит только часть деловых поездок.

Одним из ключевых факторов цифровизации становится возможность снизить административную нагрузку и оптимизировать расходы. По оценке компаний, использующих специализированные сервисы, их внедрение позволяет повысить эффективность организации командировок и оптимизировать итоговые затраты на 10–13%. Наиболее заметный эффект цифровизации связан с ускорением процесса организации командировок: 61% респондентов оценивают уровень оптимизации этого процесса в 10–20% и более. Еще 27% отмечают улучшение в пределах 5–10%, а 7% — до 5%. Только 5% опрошенных не видят влияния цифровых сервисов на скорость организации поездок.

Сопоставимый результат компании отмечают в управлении расходами. Для 60% респондентов использование цифровых решений позволяет повысить прозрачность затрат и контроль тревел-политики на 10–20% и более. Еще 27% оценивают эффект в пределах 5–10%.

Цифровые инструменты также упрощают документооборот, работу с авансовыми отчетами, возвратами и обменами. 57% компаний оценивают оптимизацию этих процессов в 10–20% и более, еще 28% — в 5–10%. Отдельное преимущество — снижение операционной нагрузки на внутренние подразделения. Около половины респондентов отмечают сокращение нагрузки на бухгалтерию на 10–20% и более. Аналогичный эффект для HR- и административных команд фиксируют 46% опрошенных.

В целом цифровизация позволяет компаниям не только ускорить оформление поездок, но и перераспределить ресурсы сотрудников, сократить объем рутинных операций и сделать управление командировочными расходами более прозрачным. При этом потенциал дальнейшей автоматизации остается значительным: несмотря на широкое распространение специализированных платформ, в среднем более половины деловых поездок пока оформляется через другие каналы.