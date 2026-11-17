МТС подключила к своей сети село Нихалой Шатойского района Чеченской Республики. Связь МТС впервые появилась в самом населенном пункте и возле популярной туристической достопримечательности – на Нихалойских водопадах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровые сервисы компании стали доступны более чем 500 жителям села Нихайлой. Теперь местные жители смогут выходить в интернет и звонить из любой точки населенного пункта. Это значительно повысило уровень безопасности и цифрового комфорта нихалойцев. Они смогут пользоваться востребованными сервисами: «Госуслугами», онлайн-банками, мессенджерами, а также вызывать экстренные службы в случае необходимости, в том числе на территории местных достопримечательностей.

Рядом с селом Нихалой находятся водопады и база отдыха, названные в честь населенного пункта. Нихалойские водопады входят практически во все туристические маршруты по Чеченской Республике. 12 водопадов высотой от двух до 32 метров привлекают сюда множество туристов. Гости региона смогут оперативно делиться своими впечатлениями онлайн, уточнять детали поездки, бронировать жилье.

«Наличие устойчивого сигнала сотовой связи МТС делает эти места более комфортными для посещения абонентами компании, что скажется на общем турпотоке в Нихалой и развитии здесь местного бизнеса. Например, более доступной станет оплата онлайн», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.