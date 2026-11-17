ИТ-интегратор «Smart Бизнес» сообщил об успешном завершении проекта по автоматизации первичной оценки мебельных эскизов и чертежей на крупном производственном предприятии. Благодаря внедрению архитектуры на базе ИИ время обработки входящей документации сократилось с 60 минут до 5 минут, а стоимость анализа одного эскиза упала в 7,5 раза.

Производственное предприятие, работающее по всей России через сеть дилерских салонов, ежедневно получало сотни эскизов. Из-за отсутствия единого стандарта дилеры присылали чертежи в любом виде: от руки на листе, схемы в текстовых редакторах или 3D-модели в специализированном ПО. Операторы фабрики тратили около часа на то, чтобы разобрать каждый эскиз, найти в нем ошибки и принять решение о передаче в конструкторский отдел. Это приводило к накоплению очередей, срыву сроков и потере лояльности партнеров.

«Заказчик пришел к нам с классической болью мебельного производства. У них на входе было огромное количество форматов: от бумаги с набросками до сложных 3D-моделей. Операторы выгорали, дилеры злились из-за задержек, а фабрика теряла живые деньги. Наша задача была не просто написать код, а научить машину «видеть» мебель так же, как ее видит технолог, и делать это мгновенно. Мы понимали, что если не автоматизировать этот первичный фильтр, компания просто будет терять свою прибыль», – сказал директор ИТ-компании «Smart Бизнес» Евгений Демин.

Для подбора оптимального решения техническая команда «Smart Бизнес» протестировала более 40 различных моделей нейросетей. В результате на серверах клиента была развернута кастомная архитектура, способная работать с неструктурированными данными. Система формирует объемную 3D-модель проекта на основе любого входящего чертежа, что позволяет дилеру и фабрике сразу увидеть конечный результат и избежать ошибок на этапе согласования. Кроме того, ИИ-агент автоматически формирует список несоответствий - неверные габариты, отсутствие фурнитуры или конструктивные ошибки, - и отправляет его в чат с клиентом. На финальном этапе отладки проверка стала полностью автоматической, без участия оператора. Также ИИ оценивает трудозатраты на проектирование и изготовление заказа, позволяя фабрике заранее планировать загрузку производства, при этом заказчик может самостоятельно вносить изменения в логику анализа эскизов через административный интерфейс.

«Название предприятия находится под NDA, но цифры говорят сами за себя. Снижение стоимости анализа с 375 до 50 руб. и высвобождение десятков часов работы квалифицированных специалистов в день – это прямой рост маржинальности бизнеса. А 10% ускорения полного цикла «от заявки до отгрузки» в мебельном ритейле – это серьезное конкурентное преимущество, которое напрямую конвертируется в удержание клиентов. Сейчас мы масштабируем этот подход и для оценки сложных конструкторских узлов», – сказал директор ИТ-компании «Smart Бизнес» Евгений Демин.