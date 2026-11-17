Компания «Амур Системс», российский производитель вычислительной техники, в результате тестирования получила от «Базальт СПО» сертификаты совместимости серверов линеек Amur Terra и Amur Luna с российской операционной системой «Альт Сервер 11». Это подтверждает, что оборудование корректно работает с ОС: установка, драйверы, все ключевые компоненты проходят проверку без конфликтов. Об этом CNews сообщил представитель «Амур Системс».

Полученные сертификаты – это результат совместного тестирования: «Базальт СПО» подтверждает, что серверы Terra и Luna стабильно работают под управлением «Альт Сервер 11». Для заказчика это снимает главный риск при построении полностью российского ИТ-стека – неопределённость в связке «железо + отечественная ОС». Теперь можно закупать платформу и ОС как проверенное готовое решение, а не проводить собственные испытания за свой счёт.

Преимущества совместимости этих решений для заказчиков:

Снижение рисков миграции. Организации, переходящие с зарубежных платформ на отечественный стек, получают готовую проверенную связку «сервер + ОС» – без сюрпризов с драйверами и зависимостями.

Ускорение проектов импортозамещения. Сертификат упрощает прохождение экспертизы и согласований: совместимость уже подтверждена обеими сторонами, в формате двустороннего документа, принятого в отрасли.

Для госсектора – дополнительный аргумент. Серверы Amur внесены в реестры российской радиоэлектронной продукции (реестровые записи Минпромторга действуют до 2031 г.), что даёт преимущества в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В связке с ОС «Альт» (сертификат ФСТЭК, реестр российского ПО) это позволяет собирать инфраструктуру из полностью отечественных компонентов.

Гарантия поддержки. Обе компании – российские вендоры: заказчик получает единый контур ответственности по «железу» и ОС внутри страны, без рисков ухода зарубежных поставщиков или закрытия техподдержки.

Кому это важно:

Системным интеграторам и дистрибьюторам проще комплектовать проекты под импортозамещение: сертификат снимает вопрос о совместимости с ОС при защитах перед заказчиком.

Госзаказчикам и корпорациям – КИС, ТЭК, промышленность, банки: те, кто обязан или планирует переход на отечественный софт и оборудование, получают проверенную платформу для серверной инфраструктуры.

Реселлерам и ИТ-подрядчикам можно смело предлагать решения на базе Terra и Luna с «Альт Сервер 11» заказчикам, у которых ОС уже стандартизирована на «Альт».

Amur Terra – старшая линейка серверов на Intel Xeon 4/5 поколений для корпоративных и тяжёлых нагрузок. Выпускается в конфигурациях A02R 12S2S (2U, 12 дисков), A02R 24S2S (2U, 24 диска) и A02R 24S12S2S (4U, 36 дисков, ёмкость до ~1 ПБ). Общая платформа: 1–2 процессора Intel Xeon (Sapphire Rapids / Emerald Rapids), чипсет Intel C741A, до 8 ТБ памяти DDR5-5600 в 32 слотах, PCI-E 5.0, возможность установки двух GPU Nvidia A100/H100, резервированные блоки питания 1+1 и удалённое управление IPMI. Сфера применения: виртуализация и VDI, гиперконвергентные системы, СУБД и большие базы данных, аналитика Big Data, ИИ-нагрузки, ERP-системы.

Amur Luna – линейка серверов на Intel Xeon 3 поколения в двух сегментах. Версии начального уровня (1U/2U, до 2 процессоров Xeon Scalable, память DDR4 до 1–4 ТБ в зависимости от конфигурации, диски SAS/SATA с горячей заменой, RAID-контроллер, резервированные БП) рассчитаны на файловые и почтовые серверы, резервное копирование, хосты виртуализации начального уровня – типичные задачи малого и среднего бизнеса. Версии корпоративного уровня 2U (например, B02R07/B02R15/B02R17 с 24+2 отсеками 2,5") тянут плотную виртуализацию, серверы баз данных, тяжёлые ERP/CRM и инженерные расчёты.